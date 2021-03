Marius Manole a vorbit despre cum „a confiscat“ Ion Caramitru TNB: N-aveţi decât să săriţi şi să-mi tăiaţi şi gâtul şi capul - VIDEO

Marius Manole, unul dintre cei mai prolifici şi talentaţi actori din România, a reuşit să ajungă rapid la inima publicului prin naturaleţe şi sinceritate. Marius Manole activează de aproape 20 de ani în cadrul Teatrului Naţional Bucureşti, acolo unde a strălucit în zeci de roluri.

În ediţia de marţi „40 de întrebări cu Denise Rifai”, actorul a vorbit despre viaţa profesională, studii, dar şi despre dragoste, copilărie şi anii adolescenţei, maturizare şi greutăţile întâmpinate în viaţa de actor.

„Vreau să descoperim împreună cine sunt, pentru că nici eu nu sunt foarte convins şi nici eu nu ştiu multe lucruri despre mine. M-am şi ferit toată viaţa să aflu lucruri despre mine… că poate ce găsesc nu este chiar pe placul meu. (…) Am tot închis uşiţe şi poate de aici pasiunea asta şi dragostea asta pentru teatru“, s-a confesat Marius Manole în debutul emisiunii.

Întrebat ce principii i-au inoculat părinţii săi, actorul a răspuns: „M-au crescut cu principiul acesta: capul plecat sabia nu-l taie. Ceea ce m-a terminat ani de zile. Nu ştiu dacă m-a terminat, dar poate m-a ajutat să fiu revoltat toată viaţa pentru că părinţii mei au fost toată viaţa lor asupriţi de sistem. Toată viaţa lor au fost chinuiţi. Trăiau cu o frică îngrozitoare, să nu fie sancţionaţi, să nu fie daţi afară ş.a. Am urât lucrul ăsta, că nu erau nişte oameni liberi. Îmi pare rău pentru ei că au avut viaţa asta. Meritau ceva mai bun.

De ce nu este fericit

Întrebat dacă este fericit, Marius Manole a răpuns că nu, căci îi lipseşte ceva esenţial pentru a fi cu adevărat fericit: iubirea. „De-adevăratelea nu. Poate este ceva în mine care nu îmi dă voie să fiu fericit. Îmi lipsesc nişte lucruri. Mă bucur de dragostea oamenilor şi de succesul pe care îl am, da. Dar fericit, fericit de-adevăratelea, nu. Cea mai mare lipsă e iubirea. La mine asta a lipsit dintotdeauna, încă din copilărie“.

Nu de puţine ori, Marius Manole a povestit cu nostalgie despre viaţa din Iaşi, oraşul natal, care îi asigura în copilărie liniştea. Recunoaşte, însă, că „haosul din Bucureşti”, deşi la început i se părea „îngrozitor”, i-a oferit acea libertate după care a tânjit încă din copilărie.

„Când am ajuns în Bucureşti, nu înţelegeam viaţa asta, veneam de la Brăila, unde am fost actor, şi plângeam aproape în fiecare seară, mi se părea ceva îngrozitor, nu înţelegeam cum trăiesc oamenii de aici, nu înţelegeam absolut nimic. Acum însă dacă mă smulgi de aici şi mă duci acasă... Sunt convins că dacă rămâneam la Iaşi mă plictiseam foarte repede. Am nevoie de acţiune, am nevoie de adrenalină şi de provocări mari. În general mă plictisesc mult în viaţa mea. Dacă mă duc la Iaşi, nu pot să stau mai mult de trei zile. Dacă aş fi rămas acolo poate deveneam alcoolic sau altceva. S-ar fi întâmplat ceva foarte rău. Mulţumesc lui Dumnezeu că am plecat. Fiecare om are linia lui şi cred că linia mea asta era, să plec de acolo“, a povestit Marius.





Perioade marcate de sărăcie





Actorul a mărturisit şi că a avut perioade de sărăcie cruntă, actor fiind, când nu avea bani să-şi cumpere mâncare. Un astfel de episod l-a marcat pe viaţă: „Aveam 2,5 lei şi m-am dus la alimentara de lângă mine ca să cumpăr crenvursti. Eram deja actor cunoscut, să fie vreo 8-10 ani de atunci. Şi am zis: Daţi-mi şi mie patru crenvursti! Că ce să-ţi iei altceva de ăia 2, 5 lei? Şi a pus doamna patru crenvursti şi a zis: Da, 3 lei! (pauză) Mai scoateţi unul... că şi-aşa sunt pentru câine, lăsaţi numai trei... I-ajung, lasă, că şi ăla cât mănâncă?! Doar că undeva în mine atunci ... în primul rând, am început să plâng după ce am plecat de acolo. Pentru că mi s-a părut incredibil să ajungi în situaţia asta, în condiţia în care munceam. Şi munceam mult. Şi-n al doilea rând, mi-am zis atunci, când am plecat de la alimentară, că niciodată nu o să mai ajung în situaţia asta. Niciodată! Orice aş munci pe lumea asta.“

Bătaia nu e ruptă din rai

Actorul a dezvăluit că, în copilărie, a primit şi bătăi. În acest context, el afirmă că bătaia nu este ruptă din rai, aşa cum o spune un vechi proverb românesc. „Bătaia era apanajul unor părinţi care nu stăteau prea bine la capitolul comunicare. Dar bătaia nu este ruptă din rai. Din păcate, în România aşa am crescut, suntem o generaţie traumatizată. Eu aş comunica cu copilul Marius Manole, i-aş vorbi, l-aş ţine mai mult de mână şi i-aş spune mai mult că îl iubesc“.

Marius Manole a dezvăluit şi că s-a făcut actor tocmai pentru că a simţit o lipsă de iubire în familie şi a dorit să compenseze prin aprecierea pe care o simte venind din partea publicului. Întrebat de ce consideră că teatrul reprezintă adevărata lui casă, Marius Manole a răspuns că pe scenă se simte liber şi are curajul de a deveni oricine doreşte. El este de părere că a realizat mai multe lucruri în teatru decât în viaţa personală.

Cum a „confiscat" Ion Caramitru Teatrul Naţional

Marius Manole are un adevărat război cu conducerea instituţiei şi în mod special cu directorul acesteia, Ion Caramitru. Scandalul lui Marius Manole cu conducerea Teatrului Naţional Bucureşti este mai vechi.

În 2019, într-o scrisoare deschisă, Marius Manole şi Mihai Călin l-au acuzat pe directorul Ion Caramitru de lipsă de profesionalism şi de faptul că profită financiar de funcţia pe care o deţine.

Acţiunea a fost sprijinită de mai mulţi actori, însă atunci când aceasta s-a mutat în Instanţă, sprijinul colegilor a dispărut. „De ce nu au actorii coloană vertebrală?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Marius Manole.

„Nu ştiu. E o întrebare la care mă chinui să găsesc răspuns. Pentru că ne e frică, pentru că actorul are un statut foarte ciudat, actoria e o meserie extrem de subiectivă. Oricine poate să vorbească despre tine, să spună ăsta nu e un actor bun. Iar meseria asta depinde de nişte şefi, de nişte oameni care să te ia să te pună într-un rol. E foarte complicat! Şi ca să nu ţi se taie aripile, ca să poţi să faci lucruri, trebuie tot timpul să fii docil, să ai grijă cum vorbeşti, cu cine vorbeşti. Să nu spui o vorbă care să jignească pe mai marele... Vă imaginaţi că la noi la Teatrul Naţional, când era domnul Săraru director, o doamnă de serviciu, care lucrează şi astăzi în teatru, înainte să intre în lift, dădea cu deodorant, şi pe culoar, şi spunea Daţi-vă, daţi-vă că vine domnul... Vă daţi seama că noi eram în România, după Revoluţie?“, a răspuns Marius Manole.





El a mai spus: „Şi acum directorul meu îmi face aşa cu degetul. De ce să-mi facă aşa cu degetul? Nu e tata, nu stau pe banii lui acolo, nu m-a făcut el, nu m-a educat el. De ce să-mi facă aşa cu degetul? Dar pot să-i fac şi eu lui aşa... De ce să nu pot să-i fac aşa? Nu zic, e un actor foarte mare pe care îl respect, dar nimeni nu are dreptul să-i facă aşa altui om! Nimeni! Doar părinţii mei! Şi atunci toţi actorii sunt foarte docili şi cuminţi şi sunt ţinuţi aşa.

Tot ce este sub domnul Caramitru este jalnic

Gândiţi-vă că s-a luptat ca acum să avem contracte determinate (n.red pe perioadă determinată) şi ţi se spune Oricând poţi să zbori din teatru. Şi atunci tu, ca actor tânăr, ce să faci? Ce înţelegi din asta, că trebuie să te supui. Eu am noroc că sunt pe contract nedeterminat. Nu bag mâna în foc că nu aş fi fost şi eu fără coloană vertebrală. M-am şi gândit la asta”, a afirmat Marius Manole în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Întrebat ulterior dacă „a confiscat Ion Caramitru Teatrul Naţional“, Marius Manole a răspuns afirmativ.

„Da. Din păcate, l-a confiscat. Ştiţi care e problema cu tipul ăsta de oameni? Ei de fapt sunt construiţi de cei din jur. Este o vorbă în teatru, regele nu trebuie să joace că e rege, ceilalţi trebuie să joace rolul de rege. Oamenilor le e atât de frică, încât el e susţinut de chestia asta, de frica lor. Da, a confiscat teatrul, dacă totul se întâmplă după bunul lui plac într-o instituţie mare.

Principalii pioni de imagine din teatru, şi acum o să se supere lumea, sunt nişte oameni care n-au legătură cu meseria asta, n-au legătură cu PR-ul. Un om, care e fotograful teatrului, şi care face afişe, şi care umblă peste tot, el e cel care face imaginea teatrului, care e de un prost gust îngrozitor! Tot ce este sub domnul Caramitru este jalnic. Jalnic! Aşa arată Teatrul Naţional, aşa se şi comportă.

Pentru că ne-am spălat lucrurile în familie de 30 de ani, dragi colegi, de-aia avem teatrul pe care îl avem în România: inutil, prost, degeaba

Ştiţi că în Consiliul Artistic la Teatrul Naţional nu există niciun actor, în afară de doi, care sunt întâmplător, directorii teatrului? Când am spus să ne dea şi nouă dreptul, unui actor să fie în Consiliul artistic, mi s-a spus „Ce nevoie aveţi, că e domnul Mircea Rusu”. Da, dar el e director! Eu am nevoie de o parte care să vadă din afară lucrurile, nu să fie implicat, ca dl director când spune că vrea un proiect, eu să spun dacă e bine, că poate nu e bine, că se cheltuiesc prea mulţi bani sau poate nu e regizorul bun . „Dar ce vrei tu Manole să...?”, ţipa la mine peste un rând. Nu vreau nimic, vreau să fie dreptate şi să se facă lucrurile transparent şi pe bune, cum nu se face aproape nimic în teatrul românesc!





Când am fost în Instanţă, m-a acuzat (n.r. Ion Caramitru) că noi jucăm în multe teatre şi de aceea facem scandal. Le-am cerut programul înainte pe două luni, nu ni l-au dat. Am întrebat de ce montează atât de mult la Teatrul Naţional? Că până să fie director la TNB, eu nu ştiu să fi avut o carieră de regizor fulminantă. Ei, cum naiba a înflorit exact de când e director, ca şi altă carieră care înfloreşte acum, tot de când e director?





Acum, toată breasla o să spună Nu ai voie să vorbeşti aşa! Nu ai dreptul! Lucrurile se spală în familie. Mai terminaţi! Pentru că ne-am spălat lucrurile în familie de 30 de ani, dragi colegi, de-aia avem teatrul pe care îl avem în România: inutil, prost, degeaba. N-aveţi decât să săriţi şi să-mi tăiaţi şi gâtul, şi capul...“, a mai spus înverşunat Marius Manole.