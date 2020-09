Loredana îşi aminteşte cum a fost umilită în şcoală: „Hai să te vedem, că la televizor eşti mare şi tare“

Vedeta a dezvăluit la Antena 3 faptul că a existat o perioadă când era umilită nu doar de colegi, dar şi de profesori, care nu puteau suporta ideea că Loredana devenise vedetă de la o vârsta atât de fragedă, apărând inclusiv pe micile ecrane.

Mai precis, la 14 ani, a fost invitată la preselecţia concursului „Steaua fără nume“, deşi vârsta minimă acceptată prin regulament era de 17 ani, aşa că, pentru a putea participa la acest concurs, a fost nevoită să nu-şi spună vârsta. A câştigat „Steaua fără nume“ în toate fazele, ultima etapă fiind în 1986, când a cântat chiar şi acompaniată de orchestra Radiodifuziunii Române. Tot în 1986, la 16 ani, participă pentru prima oară la Festivalul de Muzică Uşoară de la Mamaia, unde câştigă „Marele Premiu“, fiind atunci cea mai tânără participantă şi câştigătoare din istoria Festivalului.

Loredana pe scena Mamaia

„Toleranţa noastră a devenit intoleranţă“

Loredana e de părere însă că vulnerabilitatea este un semn de putere şi de maturitate. „Cu toţii, la un moment dat în copilăria noastră, am avut momente de genul acesta. Chiar dacă acum ele sunt mai violente şi mai mediatizate, din cauza internetului, cu siguranţă lumea s-a schimbat şi toleranţa noastră a devenit intoleranţă. Nu mai tolerăm oamenii care nu sunt ca noi, nu îi acceptăm pe cei care sunt vulnerabili. Pentru mulţi, vulnerabilitatea este o slăbiciune. Eu cred că a fi vulnerabil e un semn de putere, că poţi să te laşi deschis, să nu te prefaci că eşti altfel şi asta este un fel de maturitate pentru mulţi copii, ei sunt mult mai puternici ca atacatorii. Pentru mine este o durere imensă să ştiu că sunt atâţia copii care suferă, care nu pot să vorbească de teamă şi, în continuare, societatea, părinţii, profesorii nu fac nimic pentru asta. Într-o şcoală cred că se trece cu vederea, ca şi cum ar fi ceva normal, dar cred că ţine de fiecare dintre noi şi de cei apropiaţi să existe nişte reguli mult mai dure legate de aceste umilinţe la care sunt supuşi copii“, a relatat cântăreaţa.

„Nu suportam ca fratele meu să fie umilit“

„Trauma care se creează este o traumă pe care o porţi cu tine o viaţă întregă, copilul păstrează acest complex de inferioritate, o spun din propria experienţă. Am trăit şi eu momente de genul ăsta, fratele meu poartă ochelari şi, când a venit la şcoală cu lentile groase, toată lumea îl poreclise «chio-chio», şi pe mine, sora lui «chiochio». Sună amuzant acum, dar pentru mine era dureros, nu suportam ca fratele meu să fie umilit şi în gura mare să i se spună aşa doar pentru că avea ochelari. Pe vremea aceea, ochelarii însemnau că ai un handicap fizic, copii îl strigau şi «aragaz cu patru ochi». Acum, toată lumea se controlează, atunci era mai dificil“.

Tratată incorect chiar şi de profesori

Loredana a continuat prin a povesti ce poreclă îi puseseră colegii de şcoală şi cum a încercat un profesor să o umilească pentru că devenise „mare şi tare“ la TV. „O altă perioadă în care eram tratată incorect, şi chiar de către profesori, a fost după ce am început să cânt, să apar la televizor. Aveam un profesor de tehnologie care îmi spunea: «Hai, Steluţa, la tablă, hai să te vedem, că la televizor eşti mare şi tare». Voia să mă pună jos. Nu m-a descurajat, eram deja în perioada în care luasem contact cu succesul, asta îţi dă o anumită putere, încredere. Mă lăsam şi nu comentam, înghiţeam în sec şi ştergeam o lacrimă în colţul ochiului“, a povestit Loredana la Antena 3.

Loredana, la 14 ani FOTO arhivă personală

Loredana, criticată pentru felul în care arată

Artista nu a scăpat nici în prezent de critici, mulţi dintre fanii artistei o blamează pentru faptul că şi-ar fi făcut operaţii estetice, iar chipul ei ar fi „de nerecunoscut“. Loredana susţine însă că nu are intervenţii chirurgicale.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu şi practic. Pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulţi mă acuză. Nu am nimic împotriva intervenţiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operaţie de înfrumuseţare de niciun fel. Cine mă cunoaşte ştie că aşa e. E uşor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat şi de asta arată bine. Dar nu, nicio operaţie şi niciun estetician nu te pot ajuta, cu toţi banii din lume, să arăţi bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditaţie… E practica mea zilnică. Trebuie să fie constantă, să îţi faci timp dimineaţa şi seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simţi bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puţină grijă de tine! Operaţiile pot să mai aştepte. Sunt atâtea soluţii simple, eficiente şi neinvazive, în ziua de azi“, a spus Loredana, potrivit viva.ro.

Artista a intrat de curând în trustul Intact, în juriul show-ului „X Factor“, alături de Delia, Ştefan Bănică Jr. Şi Florin Ristei.