Lili Sandu, reacţie vehementă la adresa teledonului şi politicienilor: „Nu vă este ruşine să cerşiţi de la pensionari?“

Vedeta de televiziune Lili Sandu a răbufnit pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un mesaj critic la adresa teledonului organizat recent de Antena Group şi Fundaţia Mereu Aproape, şi difuzat simultan de posturile Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Channel şi ZU TV.

„Nu vă este, mă, ruşine să cerşiţi bani de la pensionari şi restul oamenilor care nu ştiu dacă vor apuca să mai pună ceva de mâncare pe masa copiilor după ce trece izolarea? Ce rahat e asta, mă, să facem la TV tele-rahat să ieşiţi la cerşit? Firea (n.r.- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei) a dat 43 de milioane de euro pe nişte autobuze, în plină pandemie, că de asta are nevoie acum poporul, de autobuze noi în loc să redirecţioneze banii către spitale etc“, a scris Lili Sandu.

Vedeta a continuat prin a-i critica pe politicieni, pe care i-a invitat să-şi doneze salariile şi pe care îi acuză că se vor face vinovaţi de moartea celor afectaţi de Covid-19 în România.

„Băi, jigodiilor, staţi potoliţi cu banii încasaţi deja de la tot felul de firme binevoitoare şi de la oameni precum domnul Ion Ţiriac, Gigi Becali etc. şi lăsaţi oamenii în pace! Dacă vreau să donez, merg la vecina de 70 de ani şi îi cumpăr în fiecare zi mâncare, sau la o familie care nu are ce să le dea de mâncare copiilor, nu vouă, ordinarilor. De ce nu vă donaţi, măi, politicienilor, salariile? De ce nu luaţi din visteria ţării unde am tot contribuit cu japca? Cerşiţi la pensionari, nu vă e frică de Dumnezeu? Nu, mă, nu vă este frică, ştim asta, sunteţi toţi mânjiţi şi în curând veţi fi mânjiţi de toţi cei care vor muri în această ţară din cauza voastră“, a fost mesajul transmis de Lili Sandu.

Şi fosta prezentatoare de ştiri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, a criticat în termeni duri teledonul. Jurnalista a scris, pe contul său de Facebook, un text în care afirmă faptul că i se pare trist să îi fie ceruţi bani unui popor care se confruntă cu momente critice din cauza epidemiei de coronavirus.

„Oamenii sunt năpăstuiţi, sunt neputincioşi, mulţi îşi duc existenţa de la o lună la alta şi chiar de la o zi la alta. Situaţia este dramatică peste tot. Şi totuşi, nicăieri în această lume, nu s-a facut un teledon“, a scris Andreea Berecleanu.