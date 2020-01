Iubita lui Elon Musk ar fi însărcinată. Grimes a făcut anunţul printr-o poză topless controversată FOTO

Iubita lui Elon Musk a publicat pe contul de Instagram o fotografie în care şi-a lăsat sânii la vedere, iar pe abdomen avea imaginea photoshopată a unui făt, sugerând că ar fi însărcinată. La scurt timp însă, Instagram a eliminat imaginea pe motiv că a încălcat politica platformei privind nuditatea.

Ulterior, Grimes a publicat o versiune cenzurată a fotografiei, însoţită de mesajul: „Cenzurată de Insta haha - aproape că scăpasem“.

Deşi imaginea iniţială nu a fost însoţită de un anunţ privind o sarcină, ea nu a negat după ce felicitările au început să curgă, iar într-un comentariu, cântăreaţa s-a referit la ea ca la o femeie însărcinată: „Să fii însărcinată înseamnă să ai o stare de spirit sălbatică şi războinică“.

Există totuşi şi varianta în care Grimes se foloseşte de imaginea controversată pentru a-şi promova noul album, „Miss Anthropocene“, care va fi lansat pe 21 februarie.

Imaginea iniţială, necenzurată FOTO Instagram Grimes

Grimes şi Musk au o relaţie din mai 2018. Miliardarul are cinci copii cu fosta soţie, scriitoarea canadiană Justine Wilson, cu care s-a căsătorit în 2000 şi de care s-a separat în 2008. Musk s-a căsătorit şi a divorţat de două ori de actriţa Talulah Riley. Primul mariaj s-a terminat după doar doi ani, în 2012, iar un an mai târziu, şi-a mai dat o şansă şi s-a recăsătorit. Au divorţat însă din nou în 2016, an în care Musk a şi început relaţia cu modelul şi actriţa Amber Heard, fosta soţie a lui Johnny Depp. Relaţia dintre Musk şi Heard a luat sfârşit în 2017.