Imagini de groază! Bianca Drăguşanu, bătută crunt de Alex Bodi?

Dezvăluirile Biancăi au apărut după ce un cunoscut a făcut publică imaginea de mai jos, în care are faţa vânătă şi umflată. Pentru a lămuri problema, Drăguşanca a făcut o serie de declaraţii pe Instastory, unde a povestit că ceea ce se vede este datorat unei operaţii la nivelul pleoapelor.

"Nu e un secret că mie îmi place să fiu tunată. Anul trecut pe vremea asta mi-am făcut o operaţie de blefaroplastie. Problema mea nu e că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că pe parcursul anilor trecuţi eu am greşit că am tăcut şi că am iertat. Poza văzută cu mine nu e deloc una plăcută. Eu ştiu cine ar fi putut s-o dea, este făcută în timpul unui videocall. Problema mea e cu persoana care a dat poza cu mine aşa”, a spus Bianca pe Instagram.

