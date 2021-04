Fotografie inedită cu regina Elisabeta a II-a şi cu soţul ei, prinţul Philip

”Regina doreşte să împărtăşească această fotografie personală, în care apare cu Ducele de Edinburgh (Prinţul Philip) pe vârful Coyles of Muik, Scoţia, în 2003”, se spune în mesaj.

Coyles of Muik este un deal aflat în apropierea Balmoral, unde famillia regală britanică obişnuieşte să petreacă verille.

Fotografia a fost făcută de Sophie, contesa de Wessex, soţia Prinţului Edward, cel mai mic fiu al Reginei Elisabeta a II-a.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB