Eminem, „salvat de la moarte“ de Elton John: rapperul a dezvăluit că ajunsese să consume 30 de pastile de Vicodin zilnic

Eminem, pe numele real Marshall Mathers, a cunoscut faima ca rapper la sfârşitul anilor '90, într-o industrie dominată de rapperi de culoare. Starul a căzut însă pradă consumului de droguri după uciderea celui mai bun prieten al său, DeShaun „Proof“ Holton, în 2006, scrie Daily Mail.

„Mă trezeam dis de dimineaţă şi luam Vicodin, ăsta era regimul meu zilnic“, spune rapperul, care a mărturisit că ajunsese să consume până la 30 de pastile pe zi.

Potrivit sursei citate, noua biografie dezvăluie faptul că Eminem a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze, înainte de a fi ajutat de cântăreţul Elton John.

Eminem a fost transportat de urgenţă la spital, în anul 2007, după ce a consumat echivalentul a „patru pachete cu heroină“.

Rapperul a încercat de mai multe ori să învingă dependenţa de droguri înainte de acest episod, însă fără succes. Cel care i-a venit în ajutor a fost cântăreţul Elton John, care l-a sprijinit moral şi financiar, salvându-i în esenţă viaţa.

„Ca star în industria muzicii şi având 30 de ani de abstinenţă, Elton John a fost mentorul perfect care să-l ghideze pe Marshall. Cei doi au devenit curând foarte apropiaţi“, scrie autorul Anthony Bozza în noua biografie „Not Afraid: The Evolution of Eminem“, lansată pe 5 noiembrie.

Elton John a rămas fidel prieteniei cu Eminem în ciuda versurilor intenţionat homofobe din piesele rapperului. Cei doi au avut şi un duet faimos la premiile Grammy din 2001.

„Nu ştiam că era gay. Nici nu-mi păsa“, declara Eminem în 2004, iar Elton mărturisea că nu l-a considerat niciodată homofob pe rapper, ci doar credea că „scrie despre lucruri exact aşa cum sunt ele“, înainte să-şi declare afecţiunea pentru tânărul artist. „Şi eu te iubesc“, îi răspundea Eminem.

Eminem încerca să umple golurile lăsate de o familie destrămată şi o viaţă trăită pe drumuri cu droguri şi alcool. Tatăl rapperului, alcoolic şi dependent de droguri, a părăsit-o pe mama lui Eminem, Debbie, care avea doar 15 ani, imediat ce a născut.

Eminem a crescut într-o rulotă veche, mereu pe drumuri, între Michigan şi Missouri. Odată ce s-au instalat într-un cartier rău famat din Detroit, Debbie a continuat să-şi abuzeze fizic fiul. Ulterior, mama lui Eminem a adus-o pe fugara Kimberly Ann Scott, în vârstă de 13 ani, să locuiască cu ei. Doi ani mai târziu, Eminem a început o relaţie cu tânăra. Cei doi au ajuns să se căsătorească în 1999, dar mariajul s-a sfârşit în 2001, după ce ajunseseră să se urască.

S-au recăsătorit în 2006, dar Eminem şi Kim au rezistat de data asta doar trei luni împreună. Relaţia tumultoasă a celor doi a devenit subiectul multor piese ale cântăreţului. În 2000, Kim i-a intentat un proces pentru defăimare lui Eminem, pentru a-l împiedica pe artist să mai cânte despre ea.

Eminem, „marea speranţă albă“

Eminem şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei atât în oraşul în care s-a născut, Missouri, cât şi în Detroit. Atras fiind de muzica rap încă din copilărie, Eminem a început să cânte de la vârsta de 14 ani, repetând în subsolul casei unui coleg de şcoală. Cei doi şi-au luat numele de scenă Manix şi M&M (Marshall Mathers), schimbat în scurt timp în Eminem.

Pentru a putea trece peste piedicile şi concepţiile rasiste cum că albii nu cântă rap, s-a hotărât că modul cel mai uşor de a caştiga audienţa în lumea «underground» este de a face battle cu alţi rapperi, în cluburi. Deşi nu a fost acceptat imediat, în timp a devenit atât de popular încât oamenii îl provocau pentru a-şi face un renume ei înşişi.

„A fost la un pas de moarte din cauza efectelor secundare ale succesului“, scrie Bozza în noua biografie. „Faima m-a lovit de parcă ar fi fost o tonă de cărămizi“, confirmă Eminem.

Controversele rezultate din versurile sale au reprezentat cea mai bună reclamă pe care orice muzician şi-ar fi dorit-o. Nu a mai existat un rapper de rasă caucaziană care să aibă succesul său. Toate acestea i-au oferit o platformă inaccesibilă altora, poate la fel de talentaţi rapperi afro-americani.

Deşi un bun producător, talentele sale au fost mereu umbrite de prezenţa sa media, prezenţă ce combina elemente de geniu neînţeles. Mesajele sale se refereau la tineretul dezafectat care are puţine modele în lumea rap la care să se raporteze. Sinuciderea unchiului său a determinat ieşirea sa pe o scurtă perioadă din lumea muzicii rap, dar s-a întors şi a început să primească oferte de a forma grupuri. Pentru prima dată s-a alăturat formaţiei New Jacks, apoi formaţiei Soul Intent de unde a scos prima melodie, în 1995. Un rapper pe nume Proof, alături de care a cântat Eminem, l-a plăcut atât de mult încât l-a invitat să formeze un grup. Acestui grup i s-au alăturat câţiva prieteni şi au alcătuit D12, format din şase membri, fiecare având proiectul său solo.

Naşterea primului său copil a pus, din nou, cariera sa pe planul doi fiind nevoit să lucreze pentru a avea grijă de familia lui. Acest lucru a determinat începutul compoziţiilor de texte cu conţinut explicit, arătându-şi astfel nefericirea şi tristeţea.

Un album de debut în 1996 – „Infinite“ a deviat ruta sa artistică însă a primit şi ceva laude comparându-l cu Nas şi AZ. Apoi a creat „Slim Shady“, un alter ego, deoarece i s-a făcut frică să cânte despre ceea ce simte. Scriind despre sentimentele sale, a avut mult material în acelaşi an, atunci când mama sa a fost acuzată de abuz mental şi fizic asupra fratelui său mai mic.

Anul următor, Kim l-a părăsit şi i-a interzis să mai viziteze copilul, aşa că a fost obligat să se mute înapoi cu mama sa, experienţă care i-a mărit ura pentru ea.

Ceea ce scria devenea din ce în ce mai rău, dar asta după începutul abuzului de alcool şi de droguri (somnifere – din cauza stresului nu mai putea să doarmă şi a fost nevoie să apeleze la medicamente, dar a devenit dependent). A început să-şi piardă controlul, şi-a procurat chiar şi o armă şi a ajuns să se implice în numeroase bătăi, implicit în procese nesfârşite.

O tentativă de sinucidere ratată a fost ultima picătură, apoi a realizat că singurul mod de a evada din viaţa sa atât de tristă era să se ocupe serios de muzică. A scos LP-ul „Slim Shady“ plin de spirit, vesel, amuzant şi provocator. Făcând o impresie foarte bună, nu numai prin modalitatea sa de a cânta rap nazal ci şi prin culoarea pielii, a fost numit „marea speranţă albă“.

După cum spune «legenda», Dr. Dre i-a descoperit caseta pe treptele casei de producţie Interscope, însă în realitate, Eminem a ocupat locul doi la un concurs de freestyle, în 1997.

Concursul se chema Rap Olympics MC Battle şi a avut loc în Los Angeles. După concurs i s-a cerut un demo. După o lună Dr. Dre a ascultat demo-ul lui Eminem. Dre a fost mai uimit de culoarea pielii decât de talentele sale. După nici o oră din prima întâlnire înregistrau deja „My Name Is“. Dre a fost de acord să-i producă albumul şi au scos melodia „Just Don’t Give a Fuck“ pentru a-şi face reclamă albumului. S-a împăcat cu prietena sa, cu care s-a căsătorit în 1998, iar Interscope îl promova ca pe discipol al lui Dre. O apariţie pe Kid Back’s Devil Without a Cause l-a ajutat să-şi îmbunătăţească imaginea şi să devină mult mai cunoscut.

Devenind foarte vizibil, critici numeroase au apărut la adresa versurilor şi continutului explicit. Discipol al lui Dr. Dre, rapperul Eminem devine în 1999 unul dintre cei mai controversaţi rapperi din branşă. Folosind beat-uri inteligente şi având un talent incredibil de a da frâu liber sentimentelor şi întâmplărilor nefericite ce i-au ocupat toată copilăria, succesul său devine cel mai mare succes de la debutul solo al lui Dr. Dre, cu şapte ani în urmă. În 2002 Eminem a câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală pentru „Lose Yourself“.

Ultimul album l-a scos în 2018, pe 31 august, intitulat „Kamikaze“.