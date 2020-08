El este tatăl lui Leonardo DiCaprio. De ce actorul a apărut până acum pe covorul roşu doar cu mama sa?

Cu origini germane şi italiene, el este responsabil pentru numele cu o rezonanţă atât de frumoasă al actorului de 45 de ani. Părinţii lui s-au cunoscut în facultate şi s-au mutat în Los Angeles după ce au absolvit studiile. Dar s-au despărţit când fiul lor, Leo, avea doar un an. Este motivul pentru care George nu a apărut alături de Irmelin la evenimentele actorului. Totuşi, legătura lor nu a fost ruptă. Irmelin chiar şi-a dorit ca George să rămână apropiat de fiul lui. Iar acesta este cel care i-a insuflat dragostea pentru mediul înconjurător - cei doi chiar au produs împreună un documentar dedicat protejării ecosistemului, numit Ice on Fire, lansat anul trecut. Astfel că, deşi Leo a fost văzut la gale şi la premierele filmelor lui alături de mama şi bunica lui - tatăl său are, de asemenea, un loc special în viaţa lui. Cu atât mai mult cu cât tot George este responsabil cu încurajarea în direcţia actoriei.