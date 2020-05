Debbie Reynolds, Eddie Fisher & Elizabeth Taylor - Triunghiul amoros care a zguduit Hollywoodul

O vorbă spune să nu-ţi laşi cea mai bună prietenă să te viziteze prea des, pentru că s-ar putea să te lase fără soţ. Cu atât mai mult dacă are ochii violeţi şi o cheamă Elizabeth Taylor! Ceea ce în popor pare o superstiţie care stârneşte de cele mai multe ori râsul s-a dovedit a fi reală în cazul lui Debbie Reynolds. Vedeta din „Singin’ in the Rain“ nu şi-a închipuit niciodată că buna sa prietenă, Liz, cu care îşi împărtăşea trăirile încă din adolescenţă, va fi şi cea care o va face să plângă amarnic.

Când Debbie Reynolds s-a căsătorit cu cântăreţul şi starul de televiziune Eddie Fisher, pe 26 septembrie 1955, tot Hollywood-ul a închinat în cinstea lor un pahar cu şampanie. Şi unul de cola! Căci Eddie a fost primul star care a avut o emisiune televizată, „Coke Time“, sponsorizată de celebra companie de băuturi răcoritoare şi care a semnat cu aceasta un contract de imagine de un milion de dolari, în 1954!