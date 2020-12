Cristina Joia, prima apariţie după ce a fost agresată. „ Am fost absolut şocată de numărul lor”

Timpul a trecut, rănile fizice s-au vindecat, iar Cristina a fost invitată la Vorbeşte lumea, acolo unde a relatat, cu sinceritate, despre clipele dificile prin care a trecut ca urmare a atacului din magazin. Designerul le-a mulţumit tuturor pentru mesajele de încurajare şi a subliniat că acestea au ajutat-o să se refacă mai repede din punct de vedere emoţional, scrie Click.ro.

„Sunt cât se poate de bine în situaţia dată şi profit de ocazia asta să mulţumesc tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Am fost absolut şocată de numărul lor. Abia când am ieşit din spital am realizat cât de mulţi oameni au ţinut să rupă 2-3 minute din timpul lor ca să-mi trimită un mesaj”, a spus Cristina Joia.