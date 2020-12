Crăciunul trist al lui Alexandru Arşinel. Interviu cu celebrul actor. „Tot ce e plăcut şi frumos trece repede“

Click! Bună ziua, domnule Arşinel! Ce faceţi? Cum vă mai petreceţi timpul, după atâta absenţă de pe scenă?

Alexandru Arşinel: Sunt la Sinaia. Aici este totul foarte simplu. Nu te poţi organiza decât în acelaşi fel: iei micul dejun, mai aranjezi prin casă, ieşi pe terasă, admiri munţii, mai dai drumul la tv şi uite aşa trece ziua. După-amiază te odihneşti puţin, te mai sună prietenii. Aşa trec de repede zilele astea. Tot ce e plăcut şi frumos trece repede.

Cred că acolo vă simţiţi cel mai bine. Respiraţi viaţa, cum s-ar spune. Comparativ cu Bucureştiul aglomerat, haotic.

Sunt cel mai ataşat. După Revoluţie am strâns nişte bani, am cumpărat un teren şi am ridicat o casă de munte, gen cabană cu terasă în mijlocul pădurii, undeva la marginea oraşului unde mă bântuie mereu porcii mistreţi şi urşii. Vin mereu iarna. Nu le lăsăm de mâncare pentru că apoi ne-ar vizita tot timpul, n-am mai scăpa de ei.

Ce simţiţi când vă treziţi dimineaţa cu peisajul acela de poveste?

Simt ceea ce simt de 80 şi ceva de ani încoace. Sunt un copil născut la marginea pădurilor de fagi, la confluenţa dintre Moldova şi Bucovina. Mă simt ca la Dolhasca, pe când eram copil, când aşteptam vremea de iarnă pentru a merge cu gaşca din cartierul meu la urat, colindat, în vremuri mai grele, dar întotdeauna fericite.