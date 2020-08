Anna Lesko: "Focul în relaţie se reaprinde dacă ne dăm spaţiu"

Nu mi-ar fi plăcut de mine cea de la vârsta de 25 de ani“, mi-a spus Anna. Şi cred că la fel simt şi eu după acest interviu: femeia din această discuţie este cea mai bună versiune de până acum a Annei Lesko. Cu tot cu lucrurile incomode, pentru unii, pe care le spune atât de asumat şi răspicat. După despărţirea de tatăl lui Adam, băieţelul ei, Anna a luat viaţa de la capăt cu şi mai multă energie. A început să-şi renoveze casa şi aşa a prins-o pandemia, cu locuinţa în şantier, a lansat un nou single, iar acum a acceptat provocarea ProTV de la pleca la Ferma. Despre toate acestea am stat de vorbă cu Anna... fără mănuşi de catifea, spunând lucrurilor pe nume.

OK!: Artiştii au fost grav afectaţi de pandemie. Pentru tine cum a fost perioada asta? Ce a fost cel mai greu?

Este adevărat că artiştii sunt, şi la ora asta, afectaţi. Toate domeniile au fost afectate, între timp mulţi şi-au reluat activitatea. Însă pentru noi, artiştii, chiar e greu... E o situaţie imposibilă, eu am anulate toate concertele, inclusiv Revelionul s-a anulat acum câteva săptămâni. Nu ştim ce va urma, ştii şi tu cât de şubredă este toată situaţia pe care o trăim, se mai abrogă ceva, se mai pune în vigoare altceva. Iar deocamdată nu se întrevede vreo variantă de redresare. Asta e cel mai greu pentru mine în pandemie: faptul că îmi lipsesc concertele, relaţionarea cu publicul. Eu şi când am fost gravidă, în luna a opta, am cântat. Apoi la trei săptămâni după naştere am fost pe scenă din nou. Deci niciodată nu am stat atât de mult departe de public. Dar sper să trecem cumva peste asta, să ne reluăm activitatea.