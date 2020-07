Adina Buzatu s-a testat pentru Covid-19, după petrecerea de la mare: „Nu am avut simptome. Eu păstrez distanţarea socială chiar şi faţă de prieteni“ VIDEO

Adina Buzatu a participat, în urmă cu două săptămâni, la petrecerea de la malul mării, organizată cu ocazia deschiderii unui resort de lux, fără să se respecte normele sanitare impuse de autorităţi.

După zvonurile apărute în presa de tabloid potrivit cărora Andreea Esca, şi ea prezentă la petrecerea respectivă, s-ar fi infectat cu coronavirus, stilista şi-a făcut un test rapid pentru Sars-Cov-2. Adina Buzatu a filmat întreaga experienţă şi a publicat video-ul pe contul său de Youtube.

„Ce vreau să lămuresc este faptul că petrecerea a avut loc acum 16 zile, a fost la mare în aer liber şi nu am fost în pericol pentru că nu m-am pupat, nu m-am apropiat, nu m-am văzut cu necunoscuţi în felul acesta astfel încât să fie riscuri. Dar, pentru siguranţa tuturor, şi a mea, am fugit acum la clinică să-mi fac un test rapid“, spune Adina Buzatu.

Ea a subliniat şi faptul că a respectat distanţarea socială, inclusiv la petrecerea de inaugurarea a resortului de la Marea Neagră, unde a participat alături de Andreea Esca. Testul a ieşit negativ.

„Bine că a ieşit negativ şi am liniştit pe toată lumea pentru că mulţi mi-au scris, m-au întrebat dacă sunt ok. Am făcut acest test benevol, pentru a-mi linişti prietenii din viaţa reală şi pe cei din mediul online. Chiar dacă nu am avut simptome. Apreciez grija miilor de oameni care mi-au scris mie şi fiicei mele, Sara, speriaţi de ştirile apărute în presă. Ca să nu existe dubii m-am dus să mă testez. Rezultatul este negativ, nu sunt infectată cu virusul Sars-cov-2“, a explicat Adina.

„Pe tot parcursul serii atât eu, cât şi fiica mea, Sara, am păstrat distanţa socială recomandată în perioada pandemiei. La hotel, era o curăţenie exemplară şi totul dezinfectat, iar personalul purta măşti şi mănuşi. Cum s-a ajuns aici, nu ştiu. Toţi cei de la petrecere erau precauţi. Şi eu sunt atentă şi păstrez distanţarea socială chiar şi faţă de prieteni şi cunoscuţi de-ai mei şi evit gesturile de afecţiune, atingerile“, a declarat stilista pentru Click!

Adina Buzatu a mai spus şi că a avut grijă să-şi întărească sistemul imunitar: „Mai mult de atât, recent, mi-am făcut un tratament care ridică imunitatea şi ajută la prevenirea contactării viruşilor, inclusiv SARS CoV-2. Vă doresc sănătate tuturor, pentru că sănătatea este cel mai de preţ bun al nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu multă precauţie din partea noastră a tuturor sper să depăşim cât mai curând această perioadă dificilă.“

Poliţia a demarat o anchetă la mai bine de două săptămâni de la inaugurarea hotelului de lux

La sfârşitul lunii iunie, lansarea hotelului de lux Novum, din staţiunea Olimp, a fost prilej de întâlnire pentru mai mulţi influenceri şi vedete din Bucureşti, care au petrecut, în interior, fără respectarea regulilor de distanţare sau ale celorlalte măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus. În urma petrecerii mai multe persoane s-ar fi infectat cu noul coronavirus, printre care şi prezentatoarea TV Andreea Esca.

Reprezentanţii IPJ au declarat, pentru Libertatea, că luni 13 iulie, „poliţiştii din cadrul IPJ Constanţa s-au autosesizat în urma imaginilor din spaţiul public şi au luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, urmând a acorda sprijin în verificarea tuturor aspectelor şi luarea unor măsuri, dacă se impune“.

Postul ProTV anunţa că mai mulţi angajaţi ai postului au fost infectaţi cu noul coronavirus, fără să le precizeze însă numele. În presă au apărut informaţii potrivit cărora Andreea Esca ar avea Covid-19.

Într-un video publicat pe YouTube de Adina Buzatu, intitulat „Distracţie la mare“, se vede cum la petrecerea de inaugurare a hotelului participă mai mult de 50 de persoane, care nu poartă măşti şi nici nu păstrează distanţa în timpul socializării, deşi se află într-un spaţiu acoperit. În filmulaţ apare şi Andreea Esca, Mihaela Borcea şi Delia