A fost adoptată de o familie de americani, dar a descoperit că este o prinţesă africană. Povestea incredibilă a lui Sarah Culberson

Sarah a dorit să ştie mai multe despre arborele ei genealogic atunci când a aflat că mama ei biologică murise pe când ea avea 11 ani. Iar căutările au dus-o spre nişte răspunsuri neaşteptate. De la un unchi a aflat că este... o prinţesă africană. Mai exact, Sarah se trage din tribul Mende din Bumpe, Sierra Leone - acolo unde i se atribuie termenul de mahaloi - fiica unui conducător. Ceea ce o face pe Sarah prinţesă în localitatea Bumpe. "Am fost adoptată de o familie de albi din America, dar în 2004 am aflat că familia mea reală conduce o comunitate de 55.000 de oameni în Sierra Leone", declară Sarah în film postat şi pe contul său de Instagram, unde îşi spune Princess Sarah Culberson. La revenirea în oraşul său, care s-a petrecut în 2006, sute de oameni au venit s-o întâmpine şi să asiste la ceremonia prin care tatăl ei biologic i-a dăruit un veşmânt regal asemănător celui purtat de el.

Citeşte continuarea aici!