Nouă teze de doctorat coordonate de ÎPS Teodosie, invalidate. Mircea Kivu: Ori coordonatorul este total incompetent, ori este la fel de infractor

Sociologul Mircea Kivu susţine că astfel de cazuri de plagiat au început să fie combătute, dar este convins că nu se depun toate eforturile pentru eradicarea fenomenului. „Au început să existe sancţiuni pentru cei care plagiază, dar nu şi pentru coordonatorii acestora. Păi, un coordonator care lucrează zi de zi cu un doctorand nu are voie să nu cunoască ce are studentul în cap. Nu are dreptul să nu îşi dea seama dacă o anumită idee, un concept, aparţine studentului sau este numai rezultatul unui simplu plagiat.

Coordonatorul unui plagiator este ori total incompetent, ori la fel de infractor. Mircea Kivu sociolog

Drept urmare, dacă avem de-a face cu un student plagiator neidentificat de coordonator, există numai două variante: Ori coordonatorul este total incompetent, ori este la fel de infractor. Altfel, nu şi-ar pune numele, nu ar gira o lucrare plagiată”, a precizat Mircea Kivu.

Încălcări grave ale legislaţiei

Declaraţia sociologului vine în corntextul în care documente oficiale, dar şi sursele din învăţământul academic teologic ortodox consultate de PressOne, indică mai multe încălcări grave atât ale legislaţiei universitare, cât şi ale eticii academice produse la Şcoala Doctorală de Teologie de la Universitatea „Ovidius”, unde Teodosie Petrescu este profesor universitar şi director al şcolii doctorale. Unele astfel de deficienţe au fost constatate oficial de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Astfel, cel puţin 15 de teze de doctorat au fost invalidate de membrii CNATDCU imediat după susţinerea publică începând cu 2016, iar dintre acestea, nouă au fost coordonate de ÎPS Teodosie.

Apoi, patru coordonatori, printre care şi ÎPS Teodosie, au în îndrumare peste 20 de doctoranzi, fapt ce încalcă prevederile interne ale Universităţii „Ovidius”, care a stabilit o limită maximă de 20 de doctoranzi coordonaţi simultan.

Chiar Patriarhia Română arată cu degetul

De altfel, recent, Patriarhia Română a recunoscut public că într-o universitate care pregăteşte doctori în teologie ortodoxă există carenţe sistemice care favorizează frauda academică. Concret, într-o adresă de răspuns la o solicitare a ÎPS Teodosie prin care acesta cerea ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie, Sfântul Sinod arată, între altele, că „în Arhiepiscopia Tomisului normele statutare, cele regulamentare şi hotărârile Sfântului Sinod sunt încălcate adesea prin (...) admiterea la doctorat a unor candidaţi cu note sub 8,50”.

În document, Sfântul Sinod detaliază problemele întâlnite la respectiva şcoală doctorală. „(...) pentru perioada septembrie 2020-ianuarie 2021 s-a evidenţiat că cele mai mari probleme, din punct de vedere al calităţii tezelor doctorale şi al onestităţii ştiinţifice, se regăsesc la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortrodoxă din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa (teze plagiate, teze conduse de profesori care nu au legătură cu disciplina pe care o predau şi pentru care au experienţă academică, deficienţe de redactare a textului, incompleta şi viciata folosire a bibliografiei, reluarea unor teme care au fost deja cercetate etc.)”, se precizează în documentul Sfântului Sinod.

Calculatorul este de vină

Replica Arhiepiscopului Tomisului la afirmaţiile despre plagiatele din şcoala doctorală pe care o conduce nu s-a lăsat prea mult aşteptată. „Eu nu am plagiat nimic… Nu sunt acuzat de plagiat. Pentru că a venit vorba, să vă spun despre ce-i vorba. La doctorat, cine-i acuzat? Nu persoana, (ci - n.r.) calculatoru-i acuzat. Chiar am avut o întrunire la universitate… deci, calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arată că nu este plagiat. Cei din Comisia Teologică (a CNATDCU - n.r.), care nu sunt doar ortodocşi, acuză plagiatul împotriva evidenţei calculatorului. Ce e asta? E ceva cu totul tendenţios”, a declarat ÎPS Teodosie.