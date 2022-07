CNATDCU, instituţia instituţia care constată plagiatele, desfiinţată sau îmbunătăţită prin noile legi ale Educaţiei? Ce spun experţii

Proiectul de act normativ care ar urma să reglementeze învăţământul superior a stârnit valuri de reacţii negative vizavi de intenţia legiuitorului de a desfiinţa Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), o instituţie aflată în prima linie a luptei impotriva imposturii academice.

Încercând să mai tempereze reacţiile, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, a explicat de ce desfiinţarea CNATDCU nu poate fi considerată în niciun caz o tentativă de muşamalizare a oricărui furt intelectual. Cîmpeanu a argumentat că, în situaţia în care noul proiect de lege va fi aprobat în actuala formulă, CNATDCU va fi înlocuit cu Comisia Naţională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU) – care „ar putea prelua şi trebuie să preia” cei mai buni specialişti ai CNATDCU. Această comisie naţională ar urma să verifice existenţa plagiatului în lucrările de doctorat, urmând ca Ministerul Educaţiei să formuleze acţiune în instanţă pentru anularea ordinului prin care s-a acordat titlul de doctor, a precizat oficialul. Cîmpeanu a adăugat că sesizările de plagiat aflate în curs de soluţionare la CNATDCU vor fi supuse actualelor reglementări legale şi nu celor viitoare.





Cîmpeanu: „Universităţile să-şi asume răspunderea“

Schimbarea de paradigmă, a spus ministrul, este imperios necesară pentru că universităţile trebuie să-şi asume responsabilitatea acordării titlului de doctor: „În prezent, conducerile universităţilor ştiu că dacă «apar erori din perspectiva ştiinţifică sau a eticii», tezele de doctorat vor mai fi validate, în mod strict formal/birocratic, pe trei paliere: comisia de specialitate CNATDCU, Consiliul General CNATDCU şi prin ordin de ministru de atribuire a titlului de doctor, degrevând instituţiile de învăţământ superior de asumarea răspunderii din perspectiva respectării normelor de etică universitară. Consiliul General CNATDCU nu citeşte/nu analizează niciodată conţinutul ştiinţific al tezelor de doctorat: se votează strict formal, neexistând nicio situaţie de plagiat ex-ante acordării unui titlu de doctor identificată de membrii Consiliului CNATDCU. Consiliul General CNATDCU votează doar nume şi titlturi de teze! Şi asta deşi HG 681/2011 prevede verificarea de către CNATDCU a conţinutului ştiinţific, inclusiv din perspectiva existenţei plagiatului. Într-o singură şedinţă/sesiune a Consiliului General CNATDCU se validează sute de teze de doctorat care au sute de pagini fiecare, în peste 70 de domenii diferite”, a argumentat Cîmpeanu.





În premieră, cursuri de etică universitară

Un alt argument în favoare noii legi, a adăugat ministrul, este că în situaţia participării universităţilor româneşti la alianţe europene şi introducerea programelor de studii doctorale care se finalizează cu o diplomă comună, nu se poate ca titlul de doctor pentru o universitate occidentală să fie acordat de către rectorul/preşedintele universităţii, iar pentru o universitate românească să fie acordat de ministrul Educaţiei.

În plus, noua Lege a educaţiei superioare, mai spune Cîmpeanu, prevede înfiinţarea unei alte structuri cu atribuţii în elaborarea şi respectarea standardelor ştiinţifice pentru acordarea titlurilor de doctor şi anume Comisia Naţională de Standardizare a Titlurilor şi Gradelor Universitare (CNSTGU). „Tot noul proiect al Legii învăţământului superior include, pentru prima dată, obligativitatea introducerii cursurilor de etică universitară în planurile de învăţământ ale tuturor programelor de licenţă”, mai spune Cîmpeanu.

Funeriu: „N-am avut încredere în universităţi“

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, autorul actualei Legi a educaţiei, spune că în România diplomele sunt monopol de stat, fiind garantate de Ministerul Educaţiei, în timp ce în alte ţări, în SUA, de exemplu, pe acestea scrie doar numele universităţii. „Întrebarea este ce facem cu titlul de doctor? Lăsăm universităţile să îl acorde sau stabilim un mecanism de supracontrol, centralizat, la cea mai înaltă instituţie a statului din Educaţie, adică la minister? Răspunsul la întrebarea de mai sus revine legiuitorului, cel care face legea. El trebuie să decidă dacă consideră că universităţile sunt suficient de solide pentru a nu lăsa plagiate sau imposturi intelectuale să treacă de filtrul lor sau dacă universităţile nu prezintă suficientă încredere pentru asta şi trebuie supracontrolate. Eu când am dat Legea 1/2011 am considerat că universităţile nu prezintă suficientă încredere şi am «betonat» legislativ CNATDCU, care exista ca structură, dar era «fără dinţi»“, a subliniat Funeriu.

Ulterior, au început să apară acuzaţiile de plagiat în rândul unor persoane celebre. „Acum, în noua propunere legislativă, se propune ca doctoratele să fie acordate de universităţi. Repet: e o decizie care incumbă legiuitorului, dar ideea iniţială aparţine unor fraieri oneşti. Dacă vă pasă de asta şi nu vă place, ieşiţi în stradă, mergeţi vreo 100.000 ca la OUG 13 şi vă asigur că se va modifica. Dacă vă place, faceţi campanie pentru cei care o pun în aplicare. Pentru că aşa e în democraţie: simplu şi raţional. Tot prin noua propunere legislativă se propune ca locul CNATDCU să fie luat de o altă instituţie. Nu ştiu cum o să iasă legea în final, poate modul în care va fi gândită instituţia respectivă va fi mai deştept, poate mai prost. Ce ştiu însă este că pentru a pune pe picioare o asemenea nouă instituţie e nevoie de vreo doi ani, timp în care sigur totul va fi îngheţat. În concluzie: eu, unul, continui să cred că am găsit cea mai bună soluţie când am dat Legea 1/2011. Poate sunt unii mai deştepţi ca mine care vor gândi ceva mai bun, dar sunt sigur că nu va fi vreunul mai deştept ca Răzvan Florian care m-a consiliat atunci”, conchide Daniel Funeriu.

Vlaston: „Hoţul va striga hoţii!“

Profesorul Ştefan Vlaston, expert în educaţie, este tranşant: „Proiectul Legii învăţământului superior împlineşte visul plagiatorilor. Plagiatele tezelor de doctorat vor fi cercetate chiar de autori şi de cei care-i acoperă. Adică hoţul va striga hoţii! Evident că, dacă trece legea, nu vom mai avea plagiate şi plagiatori. Această dorinţă a stat la baza iniţiativelor ministrului Cîmpeanu, care visează de mult, din timpul lui Ponta, să elimine descoperirea şi sancţionarea plagiatelor”, consideră specialistul.

Chiar dacă noul proiect de lege permite titularului titlului ştiinţific să renunţe la el, e greu de crezut că în practică va renunţa cineva, adaugă Ştefan Vlaston: „Prin noua lege se desfiinţează CNADTCU, şi în locul lor apar comisii naţionale numite şi dirijate de ministrul Educaţiei. Cu alte cuvinte, tot ce ţine de etica universitară rămâne în pixul ministrului, factor politic. Adică la dispoziţia partidelor aflate la putere, care au dat guvernul. Politizarea sancţionării plagiatelor, iată un prim motiv pentru care Legea învăţământului superior nu trebuie să treacă de Parlament”, mai spune Ştefan Vlaston.

Cât priveşte prevederile Art. 157 din noua lege care spune că sesizările privind abaterile de la normele de etică şi deontologie profesională sunt analizate la nivelul instituţiei de învăţământ superior de Comisia de etică de la nivelul acesteia, se pune întrebarea ce universitate ar sancţiona conducătorii de doctorat. „Aceşti conducători sunt persoane cu influenţă în conducerea universităţilor, membri în forurile de conducere ale acestora. Ei numesc şi salarizează comisiile de etică. Să aşteptăm ca membrii comisiilor de etică să muşte mâna care le dă de mâncare? Imposibil aşa ceva. Dacă trece legea, devoalarea şi sancţionarea plagiatelor în tezele de doctorat rămân un capitol închis”, conchide expertul în educaţie.

Noul proiect de lege va rămâne în dezbatere publică până la finalul lunii august.