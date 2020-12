Şapte universităţi britanice menţin taxe reduse pentru europeni şi după Brexit

Şapte universităţi din Regat au anunţat că au găsit mecanisme prin care să nu modifice aceste taxe anul viitor, prin acordarea de burse de studii studenţilor europeni care să acopere diferenţa de taxe. Este vorba despre University of Leicester, Swansea University, University of Hull, University for the Creative Arts, University of Suffolk, Solent University, University of Portsmouth. Universităţile au anunţat că nivelul taxelor va rămâne acelaşi pentru întreaga perioadă a studiilor şi au creat posibilitatea ca aceste taxe să fie plătite în trei sau şase rate pentru anul universitar 2021-2022.

Un lucru foarte important trebuie precizat însă: statul britanic nu va mai acorda împrumuturi studenţilor internaţionali, ceea ce înseamnă că studenţii trebuie să vină şi ei cu bani de acasă.

15 ianuarie, termenul limită pentru aplicaţii

Ana-Maria Papp, manager la firma de consultanţă IntegralEdu, spune că este de aşteptat ca mai multe universităţi britanice să adopte acelaşi sistem lăsând uşa deschisă studenţilor europeni. ”Momentan, şapte instituţii de învăţământ superior din portofolioul nostru au anunţat o taxă redusă, respectiv păstrând acelaşi nivel cuantum ca şi până acum, respectiv 9.250 de lire sterline pe an, diferenţa până la taxa internaţională fiind acoperită de universitate, tocmai pentru a încuraja mobilitatea studenţilor”, a explicat Ana-Maria Papp.

Taxele de studiu aplicate după Brexit studenţilor internaţionali încep de la 13.000 de lire sterline şi pot urca la 22-23.000 de lire sterline, în medie. Cel mai scump program de studiu este cel de Medicină de la Cambridge, unde un an costă 58.000 de lire pe an, durata studiilor fiind de 5-6 ani. Un an de Arhitectură costă între 30.000 şi 32.000 de lire pe an. Multe universităţi britanice nu au anunţat încă taxele de şcolarizare pe care le vor aplica din septembrie.

Termenul final pentru depunerea candidaturii pentru studiile de licenţă rămâne tot 15 ianuarie, la fel ca şi până acum. ”Noi ne aşteptăm ca numărul candidaturilor trimise să fie puţin în scădere. Aceasta din cauza taxelor internaţionale şi lipsa acelui împrumut care acoperea integral taxa de şcolarizare”, subliniază Papp.

Tinerii care vor accesa pentru prima dată studiile universitare sau post-universitare în anul universitar 2021/2022, vor avea statut de studenţi internaţionali şi vor trebui să obţină viză.

„Pentru dosarul de viză, studenţii vor trebui să obţină un certificat internaţional de limbă engleză, să plătească o asigurare de sănătate care se poate ridica până la 500 lire pe an, alături de taxa de aplicaţie de viză în valoare de aproximativ 350 lire. Aplicaţiile de viză vor trebui deschise cu 6 luni înainte de începerea studiilor efective, iar viza va trebui obţinută în fiecare an, pe toată durata studiilor”, a explicat Ana-Maria Papp.