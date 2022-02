Structura anului şcolar 2022-2023. Cîmpeanu: Şcoala să înceapă pe 5 septembrie. Când sunt programate vacanţele

Cîmpeanu a afirmat după această "posibilă" vacanţă din februarie, se continuă activitatea şcolară până la perioada sărbătorilor pascale care în 2023 ar fi între 7 şi 18 aprilie, pentru a cuprinde ambele sărbători pascale.

"După care, în a treia secţiune, un lucru foarte important şi o noutate absolută este includerea unei Săptămâni Verzi - o săptămână în care elevii să poată învăţa, în afara şcolii, lucruri despre mediu. Această săptămână ar putea fi poziţionată în luna mai", a menţionat el. "Mai apoi avem vacanţa de iarnă 22 decembrie - 8 ianuarie, după care, pentru a alterna această perioadă de şcoală cu perioadă de odihnă putem lua în calcul o săptămână de vacanţă - analizăm această propunere, nu vreau să spun mai mult - în luna februarie. Dar această decizie, dacă se va lua, se va lua în primul rând în interesul elevilor, din perspectiva pedagogică, şi se va lua, de asemenea, şi pentru a susţine sportul ca activitate benefică tinerilor", a subliniat el. Întrebat dacă semestrul I ar urma să se încheie în 8 ianuarie, după vacanţa de iarnă, Cîmpeanu a replicat: "Nu. Semestrul sau trimestrul sau secţiunea denumită generic se încheie pe 22 decembrie".

"Din această perspectivă este foarte posibil să introducem în prima parte a anului şcolar, deci în toamna acestui an care a început, Săptămâna Altfel şi, de asemenea, o săptămână de vacanţă pentru toţi elevii. Am înţeles foarte bine şi neajunsurile generate, spre exemplu, într-o familie care are un copil în învăţământ primar şi un copil în învăţământ gimnazial sau liceal, de lipsa suprapunerii acestor vacanţe. Şi cred că vom formula propunerea ca, la final de octombrie, să fie o vacanţă de o săptămână pentru toţi elevii, ciclul primar, gimnazial şi liceal. Tot în această primă secţiune să fie şi săptămâna Şcoala Altfel", a explicat ministrul.