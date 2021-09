Ministrul Educaţiei: Nu există nici acum platforme dedicate şi securizate prin care să avem o evaluare corectă online. Şi-au pierdut foarte mult din relevanţă

"Componenta de evaluare-examinare n-a înregistrat niciun progres. Nu există nici acum platforme dedicate şi securizate prin care să avem o evaluare corectă, de calitate, din această perspectivă în învăţământul online. Nu există. Îmi pare rău că trebuie să o spun atât de direct, dar evaluările online şi-au pierdut foarte mult din relevanţă pentru simplul motiv că nu ştiu să fie profesori care pot garanta sută la sută că cei care au răspuns acestor teste, examinări, evaluări din spatele unui ecran sunt cei care trebuiau să răspundă. Este un detaliu, privit de unii, este esenţial din punctul meu de vedere, pentru calitatea actului educaţional care se finalizează prin evaluare, examinare. Aici suntem", a afirmat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, potrivit Agerpres

Acesta a reafirmat că învăţământul online nu a fost o opţiune, ci "o soluţie de avarie".

"Aveam probleme de conectivitate, avem şi acum, chiar dacă mai puţine decât aveam în urmă cu un an, în condiţiile în care aveam probleme cu echipamentele, celebrele tablete, care în opinia mea nu sunt cele mai adecvate unei pregătiri de calitate dar sunt o soluţie de avarie. Avem mult mai puţine probleme acum din perspectiva echipamentelor, dar ele există totuşi", a adăugat ministrul.

Ministrul a vorbit la Black Sea and Balkans Security Forum, la panelul "Pandemics, Infodemics and Education. Supporting Digital Literacy Projects and Countering Fake News Campaigns and Disinformation".