Topul celor mai scumpe chirii pe marile artere comerciale din lume. Pe ce loc este Calea Victoriei

Chiriile de retail din principalele locații globale continuă să-și revină, demonstrând reziliență, înregistrând o creștere medie de 4,8% la nivel global și de 4,2% în Europa, potrivit unui studiu.

Fifth Avenue din New York și-a menținut poziția de cea mai scumpă arteră comercială din lume, Via Montenapoleone din Milano urcând pe locul doi în clasamentul global, potrivit celui mai recent raport Cushman & Wakefield "Main Streets Across the World".

Potrivit celei de-a 33-a ediții a raportului, chiriile spatiilor de retail pe Via Montenapoleone au crescut cu 20% în ultimul an, la 1.500 euro/mp/lună, evoluție care a propulsat-o pe poziția secundă în clasamentul mondial, înlocuind Tsim Sha Tsui din Hong Kong, care a căzut pe locul al treilea, după o creștere mai modestă a chiriilor de 4%, la 1.268 euro/mp/lună. Chiriile de pe Fifth Avenue s-au menținut constante la 1.700 euro/mp/lună.

Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din România, de 55 euro/mp/lună, Bucureștiul ocupă locul 40 în top 50 orașe analizate la nivel mondial și poziția 50 din 57 în clasamentul european, imediat după Ljubljana. În Praga, Budapesta, Zagreb și Belgrad chiriile sunt peste nivelul din București, o valoare mai mică fiind înregistrată în Sofia, Bratislava, Vilnius, Riga sau Skopje.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: ”Clasamentul este realizat în urma analizei chiriilor de referință din cele mai bune locații de retail din întreaga lume, care, în cele mai multe cazuri, sunt legate de sectorul de lux. Calea Victoriei din București este singura arteră comercială din România luată în considerare în raport, reprezentând cea mai scumpă locație de retail de pe piața locală. Oferta de spații de retail pretabile pentru amenajarea de noi magazine de lux rămâne extrem de limitată în această arie a Bucureștiului, însă pe fondul revigorării turismului, zona Calea Victoriei a devenit un magnet pentru brandurile hoteliere premium, care ar putea acoperi această nevoie de spații de retail.”

Trei din principalele cinci cele mai scumpe destinații comerciale din lume sunt în Europa, New Bond Street din Londra fiind pe locul patru, iar Avenues des Champs-Élysées din Paris pe locul cinci. În top 10, jumătate dintre locațiile clasate sunt din Europa.

Cele mai scumpe artere comerciale din lume

Rob Travers, Head of EMEA Retail Cushman & Wakefield: "Rata de neocupare în locațiile de retail super-prime rămâne foarte redusă, ceea ce duce la tensiuni concurențiale atunci când cele mai bune spații devin disponibile, fapt reflectat în evoluția chiriilor. Chiar dacă preocupările legate de reducerea cheltuielilor consumatorilor au afectat economia, comercianții au deschis sau și-au îmbunătățit magazinele representative din piețele cheie. Aceste magazine reprezintă o parte critică a unui brand de retail. "

Pe măsură ce lumea continuă să iasă din impactul pandemiei globale, principalele destinații de retail și-au continuat revenirea, cele mai multe dintre acestea înregistrând o evoluție pozitivă a chiriilor în ultimul an. În ultimul an, chiriile în destinațiile globale de retail au crescut în medie cu 4,8% (în moneda locală). Cea mai puternică creștere a fost înregistrată în Asia Pacific, care a avut o medie de 5,3%, cu America la 5,2% și Europa la 4,2%.