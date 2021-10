Virgil Popescu: Suntem de acord cu plafonarea preţurilor la energie, dar proiectul PSD este inaplicabil

El a subliniat că Executivul este de acord, de principiu, şi cu o plafonare a preţurilor, dar ar dori o plafonare urmărită atent de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, care să verifice că achiziţiile furnizorilor se fac la cel mai mic cost din piaţă.

“Este în vigoare Ordonanţa 118, aprobată în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, prin care propunem compensarea cu 21 de bani a facturii la energie electrică şi compensarea cu 25% din preţul gazului natural. Am văzut proiectul iniţial al PSD şi avizul ministerului este la fel ca avizul ANRE. Este un aviz negativ pentru că forma iniţială era complet inaplicabilă. Am văzut aseară şi amendamentele care au fost pentru a îmbunătăţi. Nici acestea nu sunt aplicabile. În plus, trebuie spus că practic acoperirea pierderilor furnizorilor prin această plafonare se face printr-o schemă de ajutor de stat. Orice schemă de ajutor de stat trebuie, indiferent că e bună sau că e proastă, după părerea noastră e proastă aşa cum e scrisă acum, trebuie aprobată de Comisia Europeană. Nimeni din Ministerul de Finanţe, fără aprobarea Comisiei Europene, nu va putea da drumul la plăţi”, a afirmat Popescu la Digi24.

Ministrul a subliniat că, nepunând nicio condiţie furnizorului să cumpere energie electrică la cel mai mic preţ din piaţă, neurmărindu-l, lăsând la latitudinea arbitrarului cumpărarea energiei electrice, se poate ajunge la sume foarte mari, care se vor vedea în factura oamenilor după cele şase luni de aplicare a acestei scheme.

“Noi am anunţat că suntem de principiu de acord şi cu o plafonare, dar am dori o plafonare a preţului urmărită foarte atent de Autoritatea de Reglementare, care poate să verifice achiziţiile de energie electrică ale furnizorilor, în aşa fel încât ele să fie la cel mai mic cost din piaţă, o plafonare la care să dăm oamenilor în plus şi această compensare de 21 de bani şi de 25% din factură”, a explicat Virgil Popescu.

El a adăugat că nu este de acord cu forma de acum a proiectului PSD privind plafonarea preţurilor şi că îşi doreşte ca toate forţele politice din Parlament să discute şi să ajungă la o formulă care să fie aplicabilă şi oamenii să nu sufere în această iarnă.

Totodată, ministrul Energiei a precizat că OUG 118 nu are nevoie de nicio normă de aplicare, deoarece “nu ai ce norme să faci ca să pui discount de 21 de bani în factură sau să pui 25%”.

“Nu are absolut nicio normă de aplicare, pentru că nu necesită absolut nimic de pus în practică. Oamenii nu trebuie să se ducă niciunde. Normele metodologice au fost aplicate pentru consumatorul vulnerabil, pentru că acolo oamenii care se încadrează în acele plaje de venituri trebuie să completeze mai multe formulare ca să demonstreze acest lucru. Aici vorbim de un consum care este între o grilă minimă şi o grilă maximă, care este direct în factura şi în consumul furnizorului”, a menţionat ministrul Energiei.

Acesta a mai spus că şi reducerea TVA de la 19% la 5% poate fi o opţiune, dar depinde de modul de abordare, deoarece o reducere TVA pentru o anumită perioadă presupune ulterior reintroducerea acesteia, deci creşterea înapoi a facturii.

“Trebuie gândite foarte bine aceste lucruri. Pot fi orice variante luate în calcul, inclusiv reducerea TVA, dacă acest lucru se dovedeşte a fi viabil, dar nu trebuie uitat un lucru: că o după o reducere a unei taxe este foarte greu să o pui înapoi şi să poată să fie acceptată. Şi trebuie să ne gândim că după perioada de 6 luni trebuie să ne gândim ce vom face. De aceea metoda de compensare, de plafonare, pe care o vom folosi în perioada imediat următoare trebuie să ia în calcul şi ce vom face după data de 31 martie, începând cu luna aprilie sau cu luna mai”, a explicat Popescu.

Pe de altă parte, ministrul a mai spus că este evident că trebuie luate măsuri şi în cazul IMM-urilor în privinţa preţurilor a energie, dar, “din păcate Guvernul nu mai este un Guvern în plenitudinea tuturor forţelor” şi nu mai poate adopta ordonanţe, deci acest lucru se poate face numai în Parlament.

“Am înţeles că s-a depus aseară de colegii de la alt partid un proiect de lege pentru ajutor pentru IMM. Noi avem aproape gata la minister forma de ajutor pentru IMM. O să venim ori cu amendamente, ori la discuţii. Cert este că în Parlament avem timp să facem acest lucru în aşa fel încât IMM-urile să fie ajutate începând cu data de 1 noiembrie, dacă între timp nu e investit un Guvern nou care să poată da ordonanţe”, a punctat Popescu.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a iniţiat o lege privind plafonarea preţului final al energiei pentru şase luni şi a profitului furnizorilor la 5%, însă Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) susţine că acest lucru nu poate fi aplicat fără acordul Comisiei Europene, fiind ajutor de stat.

Comisiile economice reunite din Parlament s-au întrunit miercuri pentru raportul final asupra legii.

“Propunem plafonarea pentru şase luni a preţului energiei, iar profitul furnizorilor să fie de maximum 5%. Preţul se va reduce la jumătate, 460 lei pe MWh la energie electrică – cât plăteşte şi ministrul Energiei la curent, iar cel la gaze cu mai mult de jumătate, va fi 135 lei plus TVA, azi e 300-350, deci ca atare se va reduce mai mult decât dublu, ceea ce cred că este o reducere semnificativă. Nu intervenim în piaţă, în schimb reaşezăm lucrurile, luăm banii de unde a existat un profit speculativ şi îl ducem în zona consumatorilor casnici”, a precizat Zamfir.

După aceste şase luni, Guvernul poate stabili mai departe ce este de făcut, dar acum în prag de iarnă este obligatoriu să intervenim, a adăugat el.

Această propunere de lege abrogă OUG 118/2021 privind compensarea facturilor la energie, întrucât acea OUG acordă o compensare de 25%, care nu este suficientă, susţine senatorul PSD. Diferenţa dintre preţul plătit de consumatori şi costurile furnizorilor va fi acoperită din bugetul de stat, din banii strânşi din supraimpozitarea producătorilor de gaze.