Vîlceanu anunţă modificări în fluxul de gestionare a fondurilor europene în exerciţiul financiar 2021 – 2027

Dan Vîlceanu a anunţat că vineri seară Guvernul a adoptat Ordonanţa privind fluxurile financiare pentru programele operaţionale 2021- 2027.

”Foarte multe elemente de noutate nu sunt faţă de fluxurile financiare din perioada 2014-101, dar sunt câteva noutăţi, totuşi” a afirmat Vîlceanu.

Potrivit acestuia, unul dintre elementele de noutate este acela că Programul Operaţional Regional nu va mai fi unul naţional, gestionat de Ministerul Dezvoltării, cum s-a întâmplat până acum, ci fiecare dintre Agenţiile Regionale va gestiona câte un program în calitate de autoritate de management.

”De asemenea, actul normativ introduce posibilitatea de implementa investiţii în infrastructură de transport prin parteneriat între Ministerul Transporturilor şi autorităţile publice locale. Practic, aceste sume vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Transporturilor, dar vor fi implementate împreună cu autorităţile publice locale”, a explicat Vîlceanu.

Un alt element de noutate este acela că bugetele Ministerului Transporturilor şi al Ministerului Apărării Naţionale vor cuprinde sumele necesare finanţării spitalelor aflate în subordinea celor două ministere pentru a asigura co-finanţarea unor proiecte pe fonduri europene.

Totodată, pentru o absorbţie cât mai ridicată a fondurilor europene, a fost prevăzută posibilitatea de a supra-contracta.

”În vederea asigurării premiselor pentru ca absorbţia să fie sută la sută, pentru programele operaţional a fost prevăzută posibilitatea de a supracontracta, de avea proiecte peste sumele alocate Româniri prin acest programe operaţionale”, a explicat Vîlceanu.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a menţionat că pentru viitorul exerciţiu bugetar România va opera cu 16 programe operaţionale, opt la nivel naţional şi opt la nivel regional, fiind alocate în total din fonduri europene de 32,44 miliarde de euro.

Astfel, la nivel naţional Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă are o alocare de 4,26 miliarde de euro, Programul Operaţional Transport beneficiază de 4,42 miliarde de euro, Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente financiare are alocate 1,65 miliarde de euro, Programul Operaţional Sănătate are o alocare de 2,88 miliarde euro, Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare are alocată suma de 3,09 miliarde euro, Programul Operaţional Incluziune şi demnitate socială are alocate 2,97 miliarde euro, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are un buget de 0,5 miliarde euro, Programul Operaţional Tranziţie Justă are o alocare de 2.1 miliarde euro. Celor opt programe naţionale se adaugă alt5e opt programe regionale cu o alocare totală de 9,09 miliarde de euro.