Vâlcov acuză agenţiile de rating că şantajează Guvernul: Nu vom ceda presiunilor. Chiar dacă modificăm OUG, efectele vor fi aceleaşi

Iată principalele declaraţii ale lui Darius Vâlcov la Antena 3

”Pe comunicaţii avem patru actori. Orice înţelegere poate duce preţurile sus. În energie, la gaze, 95% e în mâna a doi producători. Piaţa de capital, fondurile de pensii, sistemul bancar. Avem un singur de acţionar român la un fond de pensii, restul sunt străini. La bănci avem CEC şi Eximbank, care au o cotă de piaţă de sub 10%”

”Ţineţi minte scandalul cu Apa Nova? La o săptămână distanţă aţi fi văzut o reclamă masivă, unde minute întregi ni se făcea reclamă cât de bună e apa de la Apa Nova. Pui o presiune...”

”Guvernul nu a cedat. Şi nici coaliţia. Este posibil să pierdem foarte mult pe piaţa externă. Când acest lobby extraordinar de puternic vine şi spune te coborâm puţin ca rating al ţării, în momentul acela trebuie să fii dispus la dialog. Indirect sau direct este şantaj. În loc să fim toţi uniţi, noi ca români...”

”În 2004 şi 2005 licenţele 3G s-au scot la licitaţie. Ele vor expira o parte în 2020, în 2022 celelalte. A fost o scăpare a legislaţiei, nu a spus nimeni nimic ce se întâmplă după 15 ani. Acum se lăsa impresia şi de către ANCOM şi de către firme că mai prelungim pe 15 ani. Dacă prelungim aşa, pierdem 2-3 miliarde de euro. Am prevăzut în OUG nivelul de unde pleacă licitaţia. Apoi vine unul ca Mâţu, Câţu, spune că alungăm investitorii. Faptul că ceri ce este corect pentru ţara ta asta înseamnă? Licenţa 5G. Avem exemplul Italiei. Au scos cu 6,5 miliarde de euro. Prin comparaţie, măcar 2 miliarde ar trebui să ia şi România. Condiţia pusă este să obţinem minim 1 miliard. Este mult şi acest lucru. Făcuseră calcul, maxim 250 de milioane. Diferenţa cine o suportă? Tot fraierii?”

”La discuţiile avute cu BNR, atât dumnealor cât şi noi am prezentat studii de impact şi nu vorbim doar despre OUG 114. BNR a decis să majoreze dobânda de politică monetară, motivând că este inflaţie. În acel moment a fost făcut un studiu, că în 2018 doar această modificare duce la scăderea creşterii economice cu 0.5 - 1%. În toamnă BNR a redus gradul de îndatorare pentru populaţie. Te poţi împrumuta mult mai greu de la bănci. Consiliul de Programare Economică, într-o analiză, între 0,2 şi 0,4% se va diminua creşterea economică”

”Au plecat de la ideea că taxa pe lăcomie va fi încasată pe toată durata ei. Ea nu se mai plăteşte de la un anumit prag în jos. Ei au considerat că pragul va fi mereu peste acel nivel. ROBOR-ul acesta, care are echivalent EURIBOR la nivel european, europenii au venit în 2016 şi au spus că e un sistem prost, până în 2020 îl schimbăm, pentru că băncile pot face aranjamente între ele, doar să coteze. Acea cotaţie este valabilă doar 15 minute. În Europa se merge pe ideea că EURIBOR nu va mai fi pe cotaţie, ci pe tranzacţie. În 2017 băncile au cotat între ele ROBOR la 6 luni şi au crescut de trei ori baza pentru populaţie. Dar au făcut zero tranzacţii între ele la şase luni”.

”Cum ar putea să profite ruşii de OUG 114? Probabil se îndreaptă spre energie, altfel nu îmi dau seama. Hai să vedem cu gazele. 90% din consum îl acoperim din resurse proprii. Şi astăzi importăm 10%, la anul vom importa 10%, până când Romgaz şi OMV vor creşte şi vom putea acoperi. Peste trei ani nu mai avem nevoie să importăm, de aceea se plafonează”

”Din punctul nostru de vedere, totul e bun în OUG 114. Cred că totul poate să rămână, chiar dacă unele vor fi scrise în altă formă. Vom încerca să obţinem efecte aproximativ la fel”

”Unii au recunoscut că avem dreptate. Dar parcă prea vreţi deodată, ni s-a spus. Luăm o raţie de libertate, o raţie de curaj în fiecare an”

”În afară de corespondaţa oficială, dintre agenţiile de rating şi Guvern, există şi un alt tip de corespondenţă cu persoane din instituţii ale statului care nu fac bine României. Ei aflau, instituţiile mari financiare, ce discutam cu echipa din Ministerul de Finanţe, la 10 minute după ce discutam. Într-o altă ţară, acele persoane ar fi probabil puse sub acuzare pentru trădare. Avem date certe că aşa s-a întâmplat”

”E posibil ca atunci când s-a făcut programul de guvernare, unele lucruri să fi considerat că le aplicăm într-o ţară normală. O ţară care îşi decide singură priorităţile. Cred că aici am exagerat noi toţi”

”Tu de duci la ski şi laşi tara fără buget, acuzând Guvernul că a întârziat. Dar tu de ce vii şi aţâţi aceste lucruri? Pentru că Guvernul are rezultate. Dar vrea să inducă teroare şi frică. Ce spunea anul trecut în mai? Că nu vor fi bani de pensii şi salarii. Că inflaţia va fi 12%. Acum, aşa cum s-a întâmplat în 2017, aceeaşi melodie. Nu sunt bani de pensii şi salarii, nu se fac investiţii, vom depăşi deficitul şi inflaţia se va duce la cer”

”Dacă celălalt nu face, nu câştigă el şi câştigi tu. Cam aşa cred că gândeşte preşedintele”

”Înţeleg că Uniunea Securiştilor din România...Cioloş. Înţeleg că ei vor să conteşte bugetul. Sper să rămână doar bârfe. Pe ei îi deranjează un lucru, pe toţi. Din 2009 în 2016, veniturile statului au crescut cu 66 de miliarde de lei. În opt ani de zile. În doi ani de zile, actuala coaliţie aduce 71 de miliarde în plus. Asta îi doare pe ei. În 2016 aveam 223 de miliarde veniturile statului, în 2018 au fost 295. Acestea sunt diferenţele. În doi ani, cu cinci miliarde de lei mai mult decât în opt ani. Dacă ne referim doar 2018, veniturile au crescut cu 44 de miliarde de lei. Este cea mai mare creştere a veniturilor din istoria României, mai mare decât în toată perioada lui Ponta. De Boc şi Cioloş nu mai spunem. În 2019 Guvernul şi-a propus 48 de miliarde în plus. Ei, învăţaţi cu ce era, vor să creştem mai încet. Guvernarea lui Ponta a fost una care venea după o guvernare slabă. Nu se compară nici măcar cu anul 2018. Este mult sub actuala guvernare, dar parfum dacă o comparăm cu aia din 2016”

”Căpitan la Unitatea de fantome. Unitatea de fantome e la Paris. Să-l întrebaţi când îl prindeţi (pe Victor Ponta - n.r.)”

