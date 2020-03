UE suspendă, temporar, Pactul de Stabilitate. Implicaţiile acestei decizii istorice VIDEO

”Nu am mai făcut niciodată acest lucru”, a mărturisit von der Leyen într-o postare video pe contul său de Twitter, preluată de g4media.ro. ”Astăzi activăm clauza derogatorie specială. Guvernele naţionale pot pompa în economie cât au nevoie. Relaxăm regulile bugetare pentru a le permite să facă acest lucru”, a adăugat oficialull.

Consecinţa deciziei UE este că guvernele statelor membre – şi guvernul României – pot cheltui cât e nevoie pentru a rezolva criza coronavirusului fără a se mai teme de declanşarea unei proceduri de deficit excesiv din partea Comisiei EUropene, procedură care la rândul său e însoţită de creşteri ale costurilor de împrumut.

