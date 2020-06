O companie subordonată ING Bank face angajări masive până la sfârşitul anului INTERVIU

Într-un interviu acordat „Adevărul”, Roxana Dragomir – HR Business Partner (Manager Resurse Umane), ING Tech România, a explicat cum s-a descurcat compania în timpul pandemiei.

Care au fost principalele provocări în adoptarea unui sistem de remote working generalizat?

Începând cu data de 11 martie, lucrul de acasă în proporţie de 100% a devenit noua realitate pentru toţi cei peste 900 de colegi. Adoptarea unui sistem de remote working generalizat a adus câteva provocări în ceea ce priveşte adaptarea unor procese care au fost gândite pentru modalitatea clasică de lucru. Pe de altă parte, având în vedere că lucrul de la distanţă era deja implementat şi testat în repetate rânduri, chiar dacă la o capacitate mai mică, ne-a permis doar prin modificarea unor proceduri şi ajustarea zonei de infrastructură, să menţinem întreaga companie în sistemul de work from home deja de 3 luni.

Astfel, am avut echipe care au reuşit să livreze funcţionalităţi şi să contribuie la finalizarea unor etape din proiecte lucrând integral de acasă, am susţinut interviuri online, am primit oameni noi în echipe care au trecut prin procesul de onboarding tot de la distanţă. Trebuie subliniat faptul că pentru întregul grup ING, pe primul loc în această situaţie a fost siguranţa şi sănătatea angajaţilor şi, drept urmare, peste 80% din angajaţii ING la nivel global au lucrat de acasă.

Această experienţă impusă de factori externi a ajutat la distrugerea unei prejudecăţi despre lucrul la distanţă. În realitate, un angajat pasionat de activitatea sa, mulţumit de mediul de lucru şi ataşat de organizaţie va depune acelaşi efort acasă ca şi la birou. Însă, un angajat nemulţumit sau care nu se identifică cu organizaţia ori cu scopul activităţii sale din diverse motive, va găsi modalităţi chiar dacă fizic este la birou, să nu îşi trateze sarcinile cu energia şi atenţia necesare.

În cazul nostru pot spune că productivitatea nu a fost afectată, în unele echipe s-a putut observa chiar şi o eficientizare a fluxului de lucru. Ne ajută şi faptul că echipele sunt obişnuite cu o colaborare constantă de la distanţă, alături de modul de lucru Agile care pune accent pe flexibilitate şi adaptare continuă.

La nivel de proiecte, vedeţi o diminuare a activităţii sau, dimpotrivă, o intensificare a fluxului de muncă?

Activitatea în cazul tuturor echipelor noastre a rămas cel puţin la ritmul anterior declanşării pandemiei. La nivel de proiecte, observăm chiar o creştere a numărului de solicitări venite din partea grupului, solicitări care includ proiecte de importanţă strategică atât în tehnologie, cât şi în aria noastră mai nouă, de risc şi conformitate. Din punctul meu de vedere, această perioadă a demonstrat încă o dată cât de importantă este această industrie de IT şi, totodată, că domeniul bancar disponibil oricând şi de oriunde este critic într-un context de izolare şi distanţare socială.

ING Tech a mai făcut angajări în această perioadă? Cum s-a desfăşurat recrutarea în aceste condiţii dificile? Câte persoane estimaţi că veţi recruta până la finalul anului?

De la începutul anului şi până acum (inclusiv luna mai), ni s-au alăturat 139 de noi colegi, dintre care 82 în perioada acestei crize.

Am fost nevoiţi să ajustăm rapid multe procese de HR printre care recrutarea, onboarding-ul şi dezvoltarea profesională, care au necesitat o trecere rapidă către online. În prezent recrutarea şi selecţia se desfăşoară în mediul online.

Onboarding-ul este un alt proces care s-a desfăşurat în această perioadă exclusiv virtual. Echipamentele se primesc în prima zi de lucru, există o sesiune de introducere a celor nou veniţi organizată virtual în fiecare săptămână. În plus, fiecare manager face cunoştinţă imediat cu aceştia, care sunt introduşi rapid în toate ceremoniile de lucru.

Pentru a se integra mai uşor şi a cunoaşte echipa, noilor colegi le este desemnat pe parcursul primelor trei luni un buddy, adică un coleg de echipă care îi ajută să înţeleagă mai bine fluxul de lucru, sistemele, metodologiile şi tool-urile utilizate. Vom continua să creştem într-un ritm intens şi ne propunem ca până la finalul acestui an să ajungem la 1.000 de angajaţi. Domeniile în care am crescut cel mai mult în ultimul timp şi în care continuăm să creştem sunt cel de data management, de core banking şi cel de canale digitale.

Există un pachet de beneficii suplimentar prin care să-i menţineţi motivaţi pe actualii şi viitorii angajaţi?

Am început prin a introduce programe de well-being virtuale, pentru a-i încuraja pe colegii noştri să facă sport acasă, mişcare şi alte sesiuni online din zona de hobby sau soft skills. Le-am expediat colegilor monitoare şi scaune ergonomice pentru a ne asigura că biroul de acasă e cât mai funcţional şi confortabil. Le-am oferit acces la resurse de învăţare online (cursuri tehnice, cursuri de soft skills, acces la cărţi şi articole) şi am creat în mediul virtual oportunităţi de socializare şi interacţiune în grupuri mai mari, oferind o alternativă la socializarea de la birou.

De asemenea, am implementat şi o serie de activităţi de relaxare pentru a ne asigura că lucrul de acasă nu se transformă în lucru fără pauze, încercând să punem accent pe un echilibru între orele de muncă şi cele de pauză/socializare cu colegii. În plus, organizăm şi sesiuni pentru managerii noştri prin care urmărim să îi susţinem în această perioadă pentru a gestiona cât mai bine şi cât mai empatic situaţiile din echipele lor.

Acum ne aflăm în stare de alertă. Cum vedeţi evoluţia remote working în perioada următoare? Cum se va face revenirea la birou?

În perioada următoare, remote working va rămâne modalitatea de lucru predominantă. Revenirea la birou se va face treptat, fără însă a depăşi un anumit număr de colegi, prestabilit, în funcţie de faza în care ne aflăm. De exemplu, în acest moment nu permitem prezenţa la birou a mai mult de 10% din totalul angajaţilor. Am luat măsuri stricte de igienă şi dezinfectare a spaţiilor folosite, desigur, respectând distanţarea socială.

Avem un sistem intern prin care colegii solicită aprobarea managerului pentru a merge la birou, pe baza unui motiv solid, fiind necesar apoi să se rezerve şi un birou care va fi utilizat de către o singură persoană pe zi. Se face curăţenie de mai multe ori pe zi, dezinfectându-se toate birourile şi spaţiile comune. Utilizarea măştilor este obligatorie, iar colegii au la dispoziţie măşti, mănuşi şi soluţii dezinfectante în fiecare spaţiu de lucru. Recomandăm în această perioadă evitarea mijloacelor de transport în comun pentru a veni la birou şi îi încurajăm pe colegi să lucreze în continuare pe cât se poate de acasă, evitând o eventuală expunere care nu este necesară.

În funcţie de evoluţia pandemiei, vom relaxa treptat măsurile sau dimpotrivă, putem reveni la lucrul de acasă 100% pentru toţi angajaţii ING Tech România. Oricum, remote working pentru un anumit număr de zile pe săptămână va rămâne o realitate şi după depăşirea completă a acestei situaţii fără precedent.