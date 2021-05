Noutăţi cu privire la Autostrada Unirii: Începe proiectarea tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. Drulă: Va dura 2 ani

Potrivit CNAIR, contractul de circa 59 de milioane de lei (58.830.448,35 lei, fără TVA) a fost semnat cu Consitrans, iar termenul contractual este de 25 de luni, după cum urmează:

- 12 luni pentru Revizuirea/Completarea Studiului de Fezabilitate;

- 6 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.), inclusiv verificarea P.A.C. de catre specialişti atestaţi;

- 6 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie (PTE) şi a Detaliilor de Execuţie, inclusiv verificarea de către verificatori atestaţi;

- 1 luna pentru asistenţă tehnică pentru cererea de finanţare, asistenţă tehnică pentru contractarea execuţiei lucrărilor.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat în urmă cu câteva zile, începerea proiectării Autostrăzii „Unirii” A8 pentru tronsonul Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni.

„E vorba de cei aproximativ 100 de kilometri care traversează de la est la vest Moldova la latitudinea Iaşului. Este acelaşi tip de contract cum lansăm licitaţia pentru A7, numai că pentru A8, din păcate, nu am avut acest pas făcut din urmă. Am am putut lansa o licitaţie de execuţie de lucrări: e vorba de studiu de fezabilitate plus proiect tehnic care durează 24 de luni, exact cum a fost şi la A7”, afirmă ministrul Transporturilor.

„Când avem proiectele bine pregătite, salvăm „enorm de mulţi ani în implementare”, adaugă Drulă.

„În loc să avem un proiect fuşerit în trei luni de zile şi după aceea să stăm 9 ani în construcţie în loc de 2, stăm 2 ani şi pregătim proiectul şi apoi execuţia lucrării lucrărilor durează efectiv 2 ani şi avem astfel de exemple de succes deja”, adaugă ministrul.

Autostrada A8 va străbate judeţele Mureş, Harghita, Neamţ şi Iaşi şi va avea o lungime de 320 de kilometri.