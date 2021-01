Noi reguli pentru consumatorii rămaşi în piaţa neconcurenţială de energie electrică: termene şi discounturi, anunţate de Virgil Popescu

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat la B1TV că furnizorii de ultimă instanţă ar putea oferi discounturi pentru consumatorii rămaşi în piaţa universală, pe o perioadă de maximum 6 luni, discounturi care ar aduce preţul energiei din piaţa universală la acelaşi nivel cu cel din piaţa liberă.

ar trebui să fie între 13% şi 26% din preţul energiei electrice furnizate în piaţa universală, astfel încât să nu mai existe diferenţe între valoarea facturilor emise în cele două pieţe. Coroborând afirmaţia ministrului cu cea a Asociaţiei Energia Inteligentă , aceste discounturi

În plus, termenul pentru alegerea furnizorului în piaţa liberă a fost prelungit, atât în proiectul de ordonanţă, cât şi în proiectul de ordin al ANRE, până la data de 30 iunie 2021, termen în care cei 5,7 milioane de consumatori casnici pot opta pentru transferul în piaţa liberă.

Discounturile ar urma să fie aplicate de furnizorii de energie electrică pentru toată această perioadă, rămânând ca în cazul în care consumatorii casnici tot nu vor opta pentru piaţa liberă aceste discounturi să dispară.

„Totul a plecat de la Ordinul ANRE care a mutat şase milioane de clienţi din piaţa reglementată în piaţa serviciului universal, aşteptând ca într-o lună de zile - că acesta este încă termenul în vigoare, 31 ianuarie - ei să opteze pentru un preţ pe piaţa concurenţială a oricărui furnizor, or aşa ceva e imposibi.

Serviciul universal e mai scump decât piaţa concurenţială, el a fost gândit ca o excepţie, nu ca o regulă şi atunci mie nu mi s-a părut normal acest lucru. Eu am spus că nu furnizorul trebuie să fie în centrul liberalizării, ci clientul, aşa încât furnizorii să dea preţuri mai bune şi să se bată pe client. Şi atunci am ieşit şi am spus că dacă ANRE nu va modifica acest Ordin, o vom face noi prin Ordonanţă de Urgenţă. Proiectul de OUG e deja pe circuitul de avizare, dar s-ar putea să nu mai fie nevoie să-l dăm.

Vineri, ANRE a pus în dezbatere modifcarea Ordinului, după ce a avut discuţii şi cu Consiliul Concurenţii, şi cu noi, şi cu furnizorii, şi a modificat acest Ordin: a prelungit perioada de schimbare a contractelor de la 30 la 180 de zile, şase luni, până pe 30 iunie, şi a mai adăugat un lucru: se trece toată lumea în piaţa serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount la preţul concurenţial, adică factura să fie mai mică lună de lună, indiferent dacă clientul încheie contract cu el, se mută sau nu.

Eu sunt uşor nemulţumit, că mi-aş fi dorit ca în Ordin să scrie că furnizorii au obligaţia să ofere preţul concurenţial cel mai mic clientului din portofoliul său. Că putea să fie preţul cel mai mic oferit cu obligaţie de preţ de serviciu universal cu discount obligatoriu, ca să ajungem la preţul concurenţial, sau preţul concurenţial, ar fi fost mai explicit.

Am discutat cu ANRE-ul şi a spus că a discutat cu toţi cei patru furnizori şi s-au angajat benevol să iasă public cu comunicate că vor acorda acest discount tuturor. Dacă asta se va întâmpla, atunci lucrurile sunt normale.

Omul nu se mai înghesuie la ghişeele furnizorilor, îi vine acasă factura pe ianuarie la preţul cel mai mic - deci preţ de serviciu universal, discount, preţ final de plată, care e egal cu preţul concurenţial - în fiecare lună va fi informat despre cea mai bună ofertă a furnizorului, le poate vedea şi pe celelalte din piaţă pe comparatorul ANRE, şi şase luni poate studia şi opta. Primeşte acasă şi o foaie în care, dacă optează, bifează direct şi-şi alege şi trimite înapoi la furnizor şi a încheiat procedura sau aşteaptă o lună, două, trei, să vadă ce se mai întâmplă în piaţă.

Dacă şase luni nu alege nimic, atunci discountul dispare, însemană că doreşte serviciul universal, care e mai scump, şi rămâne în piaţa serviciului.

Potrivit Ordinului, furnizorii au obligaţia lună de lună să vină să-i ofere clientului această informaţie”.