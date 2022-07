Harta consumului de combustibil: Cât carburant consumă românii pe drumurile patriei şi care sunt zonele nelocuite cu cele mai mari valori

Harta alăturată oferă o imagine naţională despre cât carburant se consumă în zonele nelocuite, la nivel de judeţe, însumându-se doar valorile de consum pentru cele care NU străbat localităţi/zone urbane.

Judeţe fruntaşe pentru consum total de carburant în zone nelocuite:

1. Ilfov

2. Prahova

3. Cluj

Judeţe fruntaşe pentru consum total de motorină în zone nelocuite:

1. Ilfov

2. Prahova

3. Cluj

Judeţe fruntaşe pentru consum total de benzină în zone nelocuite:

1. Ilfov

2. Călăraşi

3. Constanţa

4. Prahova.

În urmă cu câteva zile, Compania de Drumuri prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) a calculat, în premieră, consumul de carburant pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale, dar şi tipul carburantului folosit.

Astfel, pentru reţeaua de aproximativ 17.000 kilometri de Drumuri Naţionale şi aproape 1.000 de kilometri de autostradă, CESTRIN a calculat un consum mediu zilnic (benzină+motorină) de 15 milioane de litri şi 5,5 miliarde litri de carburant pe an.

În privinţa tipului de carburant consumat pe întreaga reţea, pe zi sau pe an, motorina are o pondere de 89,6% în timp ce benzina doar 10%. De asemenea, CESTRIN mai arată că, în decursul unui an, motorina reprezintă 79% din carburantul consumat pe întreaga reţea însemnând 4,3 miliarde litri.

„Analiză în premieră privind determinarea analitică a consumului de carburant şi de emisii poluante pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi din administraţia CNAIR.

Odată cu actualizarea modelului de transport, CESTRIN a trecut la o nouă etapă. Este vorba despre posibilitatea de a estima într-un mod real consumul de carburant la nivelul reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi, inclusiv emisiile generate de traficul rutier. Se ajunge astfel la o etapa nouă, etapa în care managementul decarbonizării devine posibil, inclusiv cu analiza şi emiterea unor scenarii de perspectiva, pe termen scurt, mediu sau lung.

Relativ la acest aspect vă prezentăm mai jos câteva cifre:

> Consumul de carburant, motorină şi benzină, la nivelul unui an, pe întreaga reţea de drumuri naţionale din administraţia CNAIR inclusiv autostrăzile, este de aproximativ 5,53 miliarde litri;

> Consum zilnic de motorină pe reţeaua de drumuri naţionale (inclusiv autostrăzi) – aprox 11.94 milioane litri;

> Consum anual de motorină pe reţeaua de drumuri naţionale (inclusiv autostrăzi) – aprox 4.36 miliarde litri – (78.87 % din totalul de combustibil consumat anual) ;

> Consum zilnic de benzină pe reţeaua de drumuri naţionale (inclusiv autostrăzi) – aprox 3.2 milioane litri;

> Consum anual de benzină pe reţeaua de drumuri naţionale (inclusiv autostrăzi) – aprox 1.17 miliarde litri – (21.12 % din totalul de combustibil consumat anual)

> Consum zilnic de motorină pe reţeaua de drumuri naţionale fără autostrăzi – aprox 10.69 milioane litri;

> Consum anual de motorină pe reţeaua de drumuri naţionale fără autostrăzi - aprox 3.90 miliarde litri;

> Consum zilnic de benzină pe reţeaua de drumuri naţionale fără autostrăzi – aprox 2.88 milioane litri;

> Consum anual de benzină pe reţeaua de drumuri naţionale fără autostrăzi – aprox 1.05 miliarde litri;

> Consum zilnic de motorină pe reţeaua de autostrăzi - aprox 1.254 milioane litri;

> Consum anual de motorină pe reţeaua de autostrăzi - aprox 457 milioane litri;

> Consum zilnic de benzină pe reţeaua de autostrăzi - aprox 0.32 milioane litri;

> Consum anual de benzină pe reţeaua de autostrăzi - aprox 117 milioane litri;

> 89,6 % din consumul de carburant total anual/ mediu zilnic se realizează pe reţeaua de drumuri naţionale, exclusiv autostrăzi. Doar 10.4% din consumul de carburant total anual/ mediu zilnic este aferent autostrăzilor;

> Toate datele privind consumul sunt corelate inclusiv nivelul de serviciu al drumului sub aspect de capacitate de circulaţie (ex: se tine cont de faptul ca pe un drum aglomerat exista o viteza de deplasare mai mic şi un consum mai mare”, a transmis CESTRIN.