Haos la Forţele de Muncă: Violeta Alexandru reclamă controalele formale şi dezinteresul autorităţilor pentru angajarea şomerilor VIDEO

"În ceea ce priveşte Inspecţia Muncii, am cerut schimbarea paradigmei, în sensul în care verificările să se facă ţinând cont în primul rând de petiţiile oamenilor. Inspecţia Muncii este ruptă de societate şi de reacţiile pe care oamenii i le dau. Planurile lor de control sunt de o formalitate care mă îngrozeşte. Inspecţia Muncii nu este în acest moment vocea problemelor oamenilor în domeniul relaţiilor de muncă şi caută orice justificare când îi pui această poză în faţă, caută pe oricine altcineva ca să răspundă pentru acest stadiu în care se află, mai puţin să-şi recunoască problemele.

Pe de altă parte, ministrul Muncii a susţinut că nu încurajează inspectorii de muncă să facă exces de zel.

"A nu se înţelege că încurajez o Inspecţie a Muncii care să facă exces de zel. Dimpotrivă, fac parte dintr-o echipă liberală, liberalii apreciază munca angajatorilor în a ţine pe picioare o afacere, în a ţine pe picioare o organizaţie în cadrul căreia se plătesc salarii oamenilor. Nu este nici felul meu şi nici cazul să încurajez un exces de zel la Inspecţia Muncii, spun doar că este ruptă de realitate. Face lucrurile formal, le face ca să fie făcute şi în niciun caz nu reprezintă în acest moment pârghia prin care oamenii care se lovesc de diferite situaţii în relaţiile lor de muncă le semnalează şi doresc rezolvarea lor", a precizat ea.

În ceea ce priveşte Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), ministrul susţine că aceasta acţionează doar ca un secretariat care înregistrează persoanele care intră în şomaj.

"Pentru cele două instituţii care au purtat pe umeri tot acest proces de sprijin pentru angajaţi şi angajatori, mă refer la ANOFM şi ANPIS, aş spune un singur lucru: am canalizat acest an către sprijinul românilor şi nu-mi pare rău. Din păcate, nu am putut să intrăm în profunzime în schimbările pe care le-am văzut necesare, mai ales la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Spun 'din păcate', pentru că mi-a fost foarte clar de la începutul mandatului că şi acolo sunt necesare câteva schimbări majore, sunt necesare schimbări pentru că instituţia are un comportament pasiv cu efecte directe în piaţa muncii şi cred că dacă aş fi fost în situaţia de a nu gestiona aceste măsuri pe care Guvernul le-a pus la dispoziţia românilor şi care au solicitat o mobilizare fără precedent din partea ANOFM am fi avut răgazul să tratăm aceste probleme pe care le-am văzut în instituţie. Este una din instituţiile care beneficiază de cea mai mare infrastructură şi resurse din toate cele care sunt în acest moment în coordonarea Ministerului Muncii, de unde şi pretenţia mea, având în vedere fondurile de care dispune, inclusiv din surse europene, să fie o instituţie care să reuşească într-adevăr să conecteze cererea cu oferta de pe piaţa forţei de muncă. Din păcate, se ocupă cu înregistrarea celor care intră în şomaj, deci este un simplu secretariat care preia aceste informaţii", a menţionat Violeta Alexandru.

Aceasta a apreciat că ANOFM nu depune suficiente eforturi pentru a-i conecta pe şomeri cu angajatorii în căutare de forţă de muncă.

"Consilierea, sprijinul activ, înţelegerea nevoilor celor care îşi depun dosarele pentru şomaj sunt cu adevărat insuficiente, iar ca să facem nişte schimbări acolo este nevoie de o perioadă liniştită pentru a le putea pune în practică corespunzător. Cred că, în ceea ce priveşte transformările de pe piaţa muncii, o instituţie reformată va putea să asigure mai bine sprijin pentru angajatori în găsirea oamenilor pe care să-i coopteze în activitatea lor. Nu văd o preocupare activă din partea ANOFM de a se conecta la angajatori, de a se conecta la aceştia în vederea găsirii celor mai potriviţi în vederea ocupării diferitelor poziţii în cadrul companiilor. Pare un secretariat în care se înregistrează cei care îşi caută un loc de muncă, respectiv se înregistrează informaţiile la angajatori şi cred că se poate face mai mult. Sunt puţin surprinsă de informarea insuficientă pe care ANOFM o face cu privire la locurile de muncă. Din toate vizitele pe care le-am făcut în teritoriu am putut constata că există ofertă de muncă, în unele locuri din ţară chiar generoasă. Ea nu ajunge suficient la oamenii care îşi caută un loc de muncă şi atunci Agenţia ajunge de la un punct încolo o instituţie care se ocupă cu efectuarea de plăţi pentru şomeri, (...) se transformă uşor-uşor într-o agenţie de plăţi, când de fapt poate mai mult, poate să fie unul din locurile în care oamenii să aibă încredere că dacă ajung într-adevăr cu acel sprijin îşi găsesc locul de muncă potrivit", a încheiat Violeta Alexandru.

