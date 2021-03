Guvernul prelungeşte programul IMM INVEST pentru 2021. Nazare: Vom extinde categoriile de beneficiari şi vom modifica criteriul de eligibilitate

”Anul trecut, când am implementat IMM Invest am văzut că au fost mai multe probleme şi am văzut nevoia de a crea un program special pentru fermieri, un program cu un plafon de 1 miliarde lei. Înţeleg că suma este solicitată deja şi, dacă este in program de succes aşa cum a fost şi IMM Invest, vom avea grijă să suplimentăm suma. În acelaşi timp a fost aprobat şi pentru IMM Factor, la fel un plafon de un miliard de lei.”, a declarat premierul, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, anul trecut, proiectele au susţinut economia şi au generat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul 4, cu menţinerea locurilor de muncă.

Astfel, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că în şedinţa de Guvern de miercuri a susţinut prelungirea programului IMM INVEST până la 30 iulie 2021 şi că a introdus o serie de completări, precum extinderea categoriilor de beneficiari şi modificarea criteriului de eligibilitate.

"Sprijinirea mediului de afaceri reprezintă o prioritate pentru Ministerul Finanţelor, astfel că am susţinut în şedinţa de Guvern de astăzi prelungirea programul IMM INVEST până la 30 iulie 2021. Totodată, am introdus o serie de completări, respectiv extinderea categoriilor de beneficiari, modificarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea de lichiditate a întreprinderilor solicitante, precum şi includerea producătorilor de vinuri şi bere în cadrul domeniilor eligibile", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Totodată, el a subliniat că subprogramul AGRO IMM INVEST se adresează exclusiv domeniilor de activitate din agricultură, pescuit, acvacultură şi sectorul alimentar şi prevede posibilitatea acordării unui grant suplimentar în valoare de 10% din creditul acordat faţă de grantul din cadrul IMM INVEST, în termen de 1 an, în funcţie de utilizarea creditului garantat. Perioada de graţie poate fi extinsă până la maximum 24 de luni pentru creditele de investiţii, faţă de 18 luni, în cazul programului IMM Invest.