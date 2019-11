Florin Cîţu: Îmi asum un deficit în jur de 3,5% din PIB pentru 2020

Ministrul de Finanţe a precizat că proiectul de buget pentru 2020 va cuprinde „măsuri de reducere a presiunilor de la pensii”, fără a da detalii despre aceste măsuri. El a spus însă că măririle de pensii şi salarii prevăzute de legea pensiilor şi legea salarizării bugetarilor vor fi respectate.

Reamintim că deficitul bugetar asumat de Guvern pentru 2019 în proiectul rectificării este de 4,3%.

Împrumuturi mai ieftine

Florin Cîţu a mai anunţat că România a reuşit să se împrumute mai ieftin decât pe vremea fostului Executiv. „Astăzi ne-am împrumutat în euro, din piaţă am luat 332 de milioane de euro, dar le-am luat cu o dobândă de 0,31% pe an. În condiţiile în care am anunţat un deficit mare, creşterea economică este în scădere, am reuşit să mă împrumut la 0,31%. Predecesorul meu se împrumuta la 0,84%. Este vorba de încredere. Oamenii au încredere că vom veni cu soluţii. Aici se vede încrederea investitorilor străini”, a spus Cîţu.

Întrebat pentru ce sunt folosiţi aceşti bani, el a explicat că pentru deficit. „Se plătesc facturi. Nu este normal ca firmele să aştepte 6-7 luni ca să-şi ia TVA-ul. Sunt la concedii medicale situaţii inadmisibile. Să stea companii să-şi aştepte bani câte 7-8 luni după ce au plătit contribuţiile. Aşa se reduce deficitul dacă vrei: nu plăteşti concediile medicale. Nu aveau bani de pensii puşi pentru ultimele două luni. Dacă veneau facturile în decembrie, nu le mai plăteau, le aruncau în viitor. Acest buget nu avea bani de pensii şi salarii pentru foarte multe ministere în ultima perioadă, în ultimele două luni. Chiar astăzi am suplimentat la Ministerul Sănătăţii 200 de milioane pentru salarii pentru că am identificat că nu erau bani de salarii. Erau hotărâtri judecătoreşti prin care oamenii au câştigat în instanţă drepturi şi nu erau plătite de ani de zile. Această mizerie pe care au făcut-o de ani de zile de a ascunde gunoiul sub preş trebuia să se termine şi se termină aici”, a explicat Cîţu situaţia pe care a găsit-o la Ministerul Finanţelor după plecarea PSD.