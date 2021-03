Cum poţi afla care sunt cele mai bune preţuri ale energiei electrice: Ghid şi tutorial publicat de ANRE

Paşii ce necesită a fi întreprinşi în vederea realizării unei analize comparative cu ajutorul aplicaţiei, sunt cuprinşi într-un Ghid de utilizare a aplicaţiei comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice

Comparator oferte – tip de furnizare a energiei electrice

• În vederea efectuării unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă se poate accesa aplicaţia Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice disponibilă pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro, în partea dreaptă a paginii.

• De asemenea, Comparatorul poate fi accesat şi prin intermediul aplicaţiei mobile ANRE (disponibilă atât prin sistemul de operare IOS, cât şi Android).

• Ulterior accesării Comparatorului este necesară completarea unor câmpuri de către utilizatorul care realizează analiza comparativă, în scopul de a obţine lista ofertelor din punct de vedere al preţului de furnizare sau al altor elemente componente ale acestuia.

În vederea obţinerii unei liste extinse cu oferte de furnizare a energiei electrice, care să nu presupună completarea tuturor câmpurilor din Comparator este suficient a se face o selecţie din câmpurile “Judeţ” şi “Data de la care se aplica oferta”, apoi a se apăsa butonul “Compară oferte”.

În situaţia în care se doreşte o listă personalizată cu oferte, care să corespundă preferinţelor fiecărui utilizator care realizează analiza comparativă se recomandă completarea tuturor câmpurilor existente în Comparator. În acest sens, prezentul Ghid explică fiecare câmp ce trebuie completat în Comparator, astfel încât utilizarea acestui instrument în scopul identificării celei mai bune oferte de furnizare a energiei electrice să fie una facilă.

Tip client – opţiunile de selecţie sunt: casnic, noncasnic care îndeplineşte condiţiile pentru Serviciu Universal, noncasnic care nu îndeplineşte condiţiile pentru Serviciu Universal.

- Casnic – este clientul care cumpără energia electrică pentru propriul consum casnic (exemplu -> iluminat, încălzire, prepararea hranei etc).

- Noncasnic care îndeplineşte condiţiile pentru Serviciu Universal – client noncasnic cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil care nu depăşeşte 10 milioane de euro, care cumpără energia electrică pentru activităţi economice sau profesionale.

Noncasnic care nu îndeplineşte condiţiile pentru Serviciu Universal – client noncasnic, altul decât cel care beneficiază de Serviciul Universal.

Tip ofertă – acest câmp prevede 3 variante dintre care clientul final trebuie să aleagă, după cum urmează:

- Oferte concurenţiale – se adresează tuturor clienţilor finali. Relaţia contractuală se realizează pe baza unui contract negociat între părţi, contractul putând fi semnat de către client cu orice furnizor de energie electrică.

- Oferte Serviciu Universal – se adresează clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici care au dreptul să beneficieze de Serviciu Universal. Relaţia contractuală se desfăşoară pe baza unui contract standard, contractul putând fi încheiat de către client numai cu furnizorii de ultimă instanţă.

Oricare – prin selectarea acestei opţiuni, comparatorul va reda atât ofertele disponibile din Piaţa Concurenţială, cât şi pe cele din Serviciul Universal, condiţionat şi de celelalte selecţii făcute de către utilizatorul care realizează analiza comparativă. – prin selectarea acestei opţiuni, comparatorul va reda atât ofertele disponibile din Piaţa Concurenţială, cât şi pe cele din Serviciul Universal, condiţionat şi de celelalte selecţii făcute de către utilizatorul care realizează analiza comparativă.

Consumul din factura curentă pentru comparaţie / consum estimat (kwh) – se va completa consumul din factura curentă astfel încât Comparatorul să identifice ofertele cele mai bune pentru utilizatorul care realizează analiza comparativă, condiţionat şi de valoarea ce se va completa în câmpul numărul 8 – “Valoarea facturii curente pentru comparaţie”.

În cazul în care nu se doreşte o comparaţie cu valoarea facturii curente sau nu există informaţia privind valoarea acesteia se introduce un consum estimat. Câmpul este completat automat cu o valoare de 100kwh, care reprezintă un consum mediu lunar în cazul clienţilor casnici, astfel încât să poată fi calculată valoarea estimată a facturii.

Nivel tensiune – acest câmp prevede trei variante: joasă tensiune, medie tensiune şi înaltă tensiune. Prin selectarea uneia dintre cele trei variante este încadrat locul de consum care este alimentat cu energie electrică. În cazul clienţilor casnici, majoritatea locurilor de consum sunt alimentate pe nivel de joasă tensiune, prin urmare este completat astfel, în mod automat de aplicaţie.

Tip preţ - cele două variante de selecţie sunt: nediferenţiat sau diferenţiat pe zone orare.

- Nediferenţiat – preţul energiei electrice este acelaşi pentru fiecare oră

- Diferenţiat pe zone orare – preţul energiei electrice este diferit în funcţie de ore. Se stabilesc preţuri diferite pentru orele de zi şi orele de noapte

- Data de la care se aplică oferta – se va selecta data de la care se doreşte aplicarea ofertei

- Judeţ - se va selecta judeţul în care se află locul de consum pentru care se caută oferta de furnizare energie electrică

Valoarea facturii curente pentru comparaţie (lei) – se introduce valoarea în lei a consumului de energie electrică, din factura emisă de actualul furnizor de energie electrică

Tip produs – acest câmp pune la dispoziţie două opţiuni: preţ fix şi preţ variabil.

- Preţ fix - preţul rămâne neschimbat pe toată perioada de aplicare a ofertei comunicată de furnizor

- Preţ variabil – preţul se poate modifica pe durata perioadei de aplicare a ofertei

În scopul obţinerii unei liste extinse de oferte se recomandă ca, la finalul completării celor 9 câmpuri explicate anterior, să fie selectat direct butonul Compară oferte.

Pentru redarea unui număr mai restrâns de oferte de către Comparator se recomandă completarea inclusiv a câmpurilor din cadrul rubricii subsecvente, intitulată “Criterii suplimentare de selecţie”.

Criterii suplimentare de selecţie

Mod transmitere factură – opţiunile puse la dispoziţie de către Comparator în vederea identificării ofertelor privind transmiterea facturii sunt: poştă/curier, e-mail, portal, posta/curier electronic, oricare.

Frecvenţă citire contor – se va selecta intervalul la care se doreşte a fi făcută citirea contorului (opţiunile sunt: oricare, lunar, la două luni, la trei luni, la patru luni, la cinci luni sau la şase luni).

Energie din surse regenerabile – prin exprimarea opţiunii “da” , Comparatorul va reda acele oferte identificate cu o componentă din surse regenerabile. Prin exprimarea opţiunii ”nu” , Comparatorul va reda acele oferte fără componenta din surse regenerabile, iar prin selectarea “oricare” vor fi afişate toate oferte identificate, cu şi fără componenta din surse regenerabile.

Frecvenţă emitere factură – opţiunile de selecţie sunt: oricare, lunar, la două luni, la trei luni şi altele. Această selecţie va afişa acele oferte pentru care există posibilitatea de emitere a facturii în intervalul selectat.

Perioadă contract - opţiunile de selecţie sunt: oricare, mai mică de 1 an, 1 an, între 1 an şi 2 ani, 2 ani, între 2 ani şi 3 ani, 3 ani, mai mare de 3 ani şi nedeterminată. Această selecţie va afişa acele oferte disponibile pe o perioadă care să corespundă preferinţei exprimate în termeni de valabilitate.