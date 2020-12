Cum explică economiştii menţinerea ratingului de ţară a României. Coşea: Situaţia nu e atât de gravă cum zic unii, dar nici înfloritoare cum spune dl Cîţu

„Situaţia economică nu e atât de gravă pe cât şi-o închipuie unii, dar nici atât de înfloritoare după cum spune domnul Cîţu. Faptul că n-am căzut atât de rău arată că există încredere în posibilitatea României de a se relansa. România este încă atractivă pentru investiţiile străine. Dar, încă sunt foarte multe de făcut. Este un rating fragil, care se poate schimba oricând. România are nevoie de un program de guvernare realist, fără populisme ca până acum”, a spus Coşea.

La rândul său, analistul financiar Bogdan Glăvan, a explicat pentru „Adevărul” că menţinerea ratingului de ţară înseamnă că toţi creditorii, toţi investitorii au perspectiva că finanţele publice sunt gestionate corect în România.

„Fără un rating bun nu putem găsi finanţare pentru politicile publice. Iar dacă se stopează finanţarea, adio plăţi de salarii. Este foarte greu de sintetizat ce înseamnă menţinerea ratingului de ţară, pentru că deficitul bugetar este foarte mare în acest an, raportat la anul trecut. Dar în realitate, fiind un an cu pandemie, în comparaţie cu celelalte ţări, vedem că România a avut cel mai mic derapaj bugetar. Trebuie să mergem pe consolidare fiscală şi atunci vom avea un rating pozitiv”, a explicat finanţistul.

Cîţu: Am recâştigat încrederea investitorilor

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat ulterior că România beneficiază de un rating favorabil investiţiilor din partea agenţiilor internaţionale de evaluare financiară.

„Cel mai mult în acest an am reuşit să recâştigăm încrederea investitorilor şi a instituţiilor internaţionale. Am preluat o economie în care nimeni nu mai avea încredere. O economie în care dobânzile crescuseră trei ani la rând, în timp ce în tot restul Europei ele scădeau. Am reuşit să facem ca dobânzile să scadă în fiecare lună, să ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un semnal clar pentru toţi investitorii din lume”, a declarat ministrul Finanţelor, sâmbătă dimineaţa, la Palatul Victoria.

Ministrul a subliniat încă o dată că decizia S&P este cu atât mai importantă cu cât vine într-un an în care ţări cu economii dezvoltate au fost retrogradate, arătând că Italia a ajuns acum la ratingul României.