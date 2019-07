Comisia Europeană somează România să oprească exportul a 70.000 de oi către state arabe

Potrivit comisarului european, animalele urmează să fie încărcate pentru o navă a companiei Kuweit Livestock Transport & Trading (KLTT) şi urmează să fie transportate către Kuweit, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, pentru „Festivalul sacrificiului”, care are loc în august.

Solicitarea vine ca urmare a unor apeluri are organizaţiilor pentru drepturile animalelor, precum Eurogrupul pentru Animale. Comisarul susţine că a primit filmări care ilustrează condiţiile teribile în care animalele vii au fost transportate în această vară către Golful Persic.

Andriukaitis atrage atenţia asupra faptului că animalele vor fi expuse unor temperaturi extreme, iar prevederile legale din domeniu interzic transportul acestora în astfel de condiţii.

Today I sent a letter👇to Minister Daea and asked to stop the shipment of 70.000 Romanian sheep to Persian Gulf since appropriate #animalwelfare conditions cannot be guaranteed.



I'll also remind MS their obligations in #AGRI Council next Monday👉 https://t.co/cSUL8IF6D1 pic.twitter.com/XRohJ2OXq0