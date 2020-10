Cîţu: PSD vrea să transforme în lege programul de guvernare. E o crimă cu premeditare. Ciolacu, invitat la discuţiile cu agenţiile de rating

„Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că în perioada următoare urmează evaluări de ţară de la cele mai mari trei agenţii de rating, Fitch, Moody şi Standard&Poor’s. Am reuşit în condiţii foarte dificile să menţinem ratingul de ţară, să finanţăm deficitul bugetar la costuri cât mai mici, deşi am fost sub asediu continuu din Parlament cu proiecte de lege care aruncau în aer finanţele publice. De două săptămâni, există un document scris care se va transforma în lege şi care are foarte multe promisiuni, aşa-numitul program de guvernare al PSD. Este un program toxic de distrugere a economiei României. Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilităţii economice. Spun cu premeditare pentru că PSD ştie foarte bine care sunt elementele care vor duce imediat la reducerea ratingului de ţară, ştie foarte bine pentru că anul trecut - am aici corespondenţa între PSD şi agenţiile de rating – PSD le promitea agenţiilor de rating că există în proiectele de legi care creşteau cheltuielile neproductive, există elemente care ar fi permis să schimbe evoluţia acestor cheltuieli, promiteau reducerea acestor cheltuiel”, a declarat Florin Cîţu.

Acesta i-a cerut lui Marcel Ciolacu să înceteze: ”Domnule Ciolacu, stop! Este momentul să vă opriţi! Nu mai este momentul să ne jucăm, e momentul să face diferenţa între oamenii politici şi oamenii de stat”.

El a afirmat că ceea ce propune PSD va duce la reducerea ratingului de ţară şi duce la pierderea de fonduri europene.

„Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană. Vă invit să participaţi alături de mine la aceste discuţii cu Comisia Europeană, cu comisarul pentru buget, cu comisarul pentru economie şi cu agenţiile de rating. Acolo veţi vedea la prima mână că ceea ce propuneţi dumneavoastră duce la reducerea ratingului de ţară şi la pierderea de fonduri europene. Vom înregistra aceste discuţii, iar românii vor alege în consecinţă”, a mai afirmat Cîţu.

Ministrul Finanţelor i-a propus de asemenea lui Marcel Ciolacu să renunţe la imunitate.

„Dacă nu veţi da curs acestei invitaţii vin cu altă propunere: vă solicit imperios un exerciţiu democratic: eu, senatorul Florin Cîţu şi dumneavoastră deputatul Marcel Ciolacu renunţăm fiecare la imunitatea pentru declaraţiile politice publice referitoare la stabilitatea economică. Astfel, va răspunde penal cine minte”, a precizat Cîţu.