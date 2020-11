Cîţu: 2021 va fi un an dificil, dar nu la fel de dificil ca acest an

"În ceea ce priveşte economia şi finanţele, în primul rând cred că este primul an după mult timp în care am terminat, chiar dacă a fost un an dificil. Finanţarea deficitului, plus ce aveam datorii din trecut s-a făcut. Deja suntem în noiembrie şi am terminat. Am început prefinanţarea pentru anul viitor.

Ne pregătim să avem finanţarea pentru anul viitor fiindcă şi anul viitor ne aşteptăm să fie un an dificil, nu la fel de dificil ca anul acesta. Deci, în condiţiile acestea eu zic că ne-am descurcat foarte bine, dar nu singuri pentru că am luat o decizie la începutul anului, aceea de a fi partenerul transparent al sectorului privat, iar sectorul privat a răspuns exact pe măsură: şi-a plătit taxele la timp într-o perioadă dificilă - cei care au putut, pe ceilalţi i-am ajutat, le-am reeşalonat datorii, dar împreună - şi de aceea le mulţumesc tuturor - am făcut o echipă în acest an dificil", a spus Florin Cîţu, la Financial Intelligence Awards Gala 2020, citat de Agerpres.

Ministrul Finanţelor a subliniat că "lucrurile au fost dificile" dar, când tragem linie, "împreună am reuşit să trecem peste această perioadă.