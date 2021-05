Casa de Pensii şi celelalte instituţii subordonate Ministerului Muncii vor avea un sistem IT cu grad de sofisticare 4, estimat la 27 milioane de euro

Instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea MMPS sunt:

Proiectul „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS” are ca obiect realizarea dezvoltării unui sistem informatic şi a unei platforme de interoperabilitate şi interconectare între minister şi instituţiile din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa şi alte instituţii la nivel central şi local care va optimiza fluxul de depunere a documentelor şi de soluţionare a solicitărilor venite din partea cetăţenilor şi mediului de afaceri,va aduce beneficii cetăţenilor prin simplificarea şi debirocratizarea procedurilor prin:

• punct unic de contact (portal unic cross MMPS) vs (situaţia actuală cu mai multe portaluri);

• facilitarea aplicării principiului numai o dată în relaţia cetăţeanului cu MMPS prin interoperabilitate cross MMPS şi interoperabilitate cross administraţie publică;

• mai multe alternative de interacţiune cu MMPS şi instituţiile din subordine /sub autoritate (prin SII MMPS se introduce alternativa e-government);

• gradul 4 de sofisticare pentru serviciile publice electronice oferite;

• facilitarea aplicării managementului de caz de către specialiştii din domeniul asistenţei sociale care va permite măsuri de analiză şi măsuri personalizate pentru cetăţean (familie/beneficiar);

• alte beneficii: reducere de costuri, facilitarea interacţiunii cu furnizorii de servicii sociale,

reducerea erorilor şi a fraudelor din sistem; Prin proiectul SINA informaţiile vor fi introduse în sistemul ANDPDCA direct de la nivelul local al SPAS şi DGASPC şi vor permite luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun pentru copiii expuşi riscului de separare de familie şi pentru cei separaţi temporar sau definitiv de aceasta, dar vor fi disponibile şi în timp real tuturor factorilor de decizie în ceea ce priveşte elaborarea politicilor publice, evaluarea activităţilor, implementarea procedurilor specifice şi corelarea informaţiilor.

Aceste informaţii vor fi disponibile inclusiv MMPS, precum şi celorlalte autorităţi din subordinea sau

aflate în coordonarea MMPS, sistemul informatic fiind deschis relaţionării automate pe bază de

protocoale, evoluţie fundamentală atât pentru ANDPDCA cât şi pentru MMPS, având în vedere faptul

că în prezent informaţiile circulă pe suport de hârtie.

Proiectul va contribui la eficientizarea activităţii la nivel organizaţional prin informatizarea serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor din domeniile de activitate speficice MMPS, va simplifica şi permite debirocratizarea proceselor de business, va asigura implementarea conceptelor EU de transmitere a documentelor o singură dată către administraţie (once only), va folosi modul de utilizare în comun a resurselor (share and reuse) şi va asigura trecerea la noi tehnologii TIC (ex. "cloud guvernamental", ansamblul guvernamental unitar compus din servicii, aplicaţii, stocare de date şi infrastructură distribuită ).