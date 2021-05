BNR menţine dobânda cheie la 1,25% pe an

„În şedinţa de astăzi, 12 mai 2021, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an; totodată, a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an.

De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, anunţă BNR.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna martie 2021 ceva mai puţin decât s-a anticipat - la 3,05 la sută, de la 3,16 la sută în februarie -, în condiţiile în care descreşterile de dinamică înregistrate de componentele LFO şi produse din tutun, alături de cea a inflaţiei de bază, au fost în bună măsură compensate, ca impact, de majorarea peste aşteptări a variaţiei preţului combustibililor.

Faţă de luna decembrie 2020, când a coborât la 2,06 la sută, rata anuală a inflaţiei a crescut însă considerabil la finele trimestrului I 2021, sub impactul tranzitoriu al liberalizării pieţei energiei electrice pentru consumatorii casnici şi ca efect al scumpirii combustibililor pe fondul majorării cotaţiei petrolului, doar parţial contrabalansate de influenţele dezinflaţioniste venite de pe segmentele LFO şi produse din tutun, precum şi din decelerarea inflaţiei de bază.

BNR precizează că deciziile CA vizează „menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu corespunzător ţintei staţionare de inflaţie de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într o manieră de natură să susţină redresarea activităţii economice în contextul procesului de consolidare fiscală, şi în condiţii de protejare a stabilităţii financiare”.