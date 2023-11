Produsele pescărești din Rusia și Belarus nu vor mai fi scutite de taxele vamale până în 2026

Consiliul European a adoptat, în unanimitate, un regulament privind deschiderea unor contingente tarifare autonome ale UE pentru anumite produse pescăreşti pentru 2024, 2025 şi 2026, precum şi privind stabilirea normelor de gestionare a respectivelor contingente, informează un comunicat de presă al preşedinţiei spaniole.

Având în vedere deteriorarea relaţiilor dintre UE şi Rusia şi pentru a asigura coerenţa cu poziţia UE în ceea ce priveşte acţiunea externă a UE, Consiliul a decis să nu permită ca produsele pescăreşti care provin din Rusia să beneficieze de scutirea de taxe vamale sau de clauza naţiunii celei mai favorizate.

În plus, dat fiind că relaţiile dintre UE şi Belarus s-au deteriorat în ultimii ani ca urmare a sprijinului important acordat de Belarus pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul a decis să excludă şi produsele pescăreşti belaruse din domeniul de aplicare al regulamentului.

„Prin acest regulament am păstrat competitivitatea industriei noastre de prelucrare a peştelui şi aprovizionarea consumatorilor europeni cu produse pescăreşti prelucrate de calitate la preţuri rezonabile, ţinând în acelaşi timp seama de interesele sectorului pescăresc din UE. În plus, am realizat acest lucru la numai trei luni după ce Comisia şi-a prezentat propunerea, având grijă ca toate părţile interesate să beneficieze de securitate juridică în ceea ce priveşte regimul care se va aplica în următorii trei ani”, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei, Luis Planas Puchades.

Regulamentul proaspăt adoptat îşi propune să asigure că industria de prelucrare a peştelui din UE poate continua să se aprovizioneze cu materii prime pentru prelucrare ulterioară din ţări din afara UE cu taxe vamale reduse sau fără taxe vamale. La stabilirea contingentelor tarifare autonome s-a ţinut seama de impactul lor potenţial asupra furnizorilor UE, pentru a se asigura o concurenţă loială între produsele pescăreşti importate şi cele din UE.

În ultimele decenii, Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai dependentă de importuri pentru a satisface cererea de produse pescăreşti, fie pentru că produsele respective nu se produc în UE, fie pentru că nu se produc în cantităţi suficiente.

Pentru a garanta că producţia UE de produse pescăreşti nu este periclitată şi că aprovizionarea cu produse pescăreşti pentru industria sa de prelucrare este adecvată, Consiliul a adoptat contingente tarifare autonome.

Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se va aplica de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026.

Contingentele tarifare se acordă numai acelor produse care sunt importate pentru prelucrare ulterioară în UE. Regulamentul adoptat luni vizează un anumit număr de produse pescăreşti pentru care taxele vor fi suspendate sau reduse, pentru un volum limitat, pentru perioada 2024-2026. Taxele şi volumul sunt specifice fiecărui produs.