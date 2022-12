Previziuni sumbre pentru economie în 2023: „Românii vor simți criza anul viitor”

2023 va fi un an de criză pe care românii îl vor resimți mai dur decât 2022, a transmis pentru „Adevărul” economistul Mircea Coșea.

Potrivit acestuia, în 2023, românii se vor afla față în față cu niște facturi uriașe la energie, circa 9.000 de societăți comerciale vor avea dificultăți mari și ar putea intra în incapacitate de plată pentru că nu-și vor putea plăti facturile, iar primele efecte ale ROBOR-ului atât de mare vor începe să apară.

„2023 va fi un an de criză. 2022 nu a afectat prea mult România din punct de vedere al crizei. Trebuie să fim sinceri și să spunem că lucrurile au mers mai bine decât ne așteptam. Am avut o crștere economică. Numărul de persoane care și-au pierdut locul de muncă n-a fost la nivelul care se preconiza. Am beneficiat de o vreme mai caldă, deci din punct de vedere energetic a fost mai bine. Sigur că au fost și niște căderi importante. În primul rând politica energetică, dusă de ministrul și Ministerul Energiei, care a dus România într-o situație în care a devenit importator de energie electrică, am pierdut și Schengenul. Dar, pe ansamblu, populația nu a simțit efectele crizei așa cum era de așteptat. Încă au mai rămas bani din perioada pandemiei, s-au petrecut concedii într-o manieră aproape exhaustivă, nu s-a întâmplat nimic foarte rău și România a mers mai departe.”, a declarat Mircea Coșea pentru „Adevărul”.

Românii vor simți criza în 2023

Conform sursei citate, aceste lucruri nu vor continua și în 2023. Specialistul susține că 2023 va fi un an în care populația României va simți criza.

„Va începe să fie simțită probabil spre sfârșitul primului trimestru când ne vom afla față în față cu niște facturi la energia electrică și la gaze foarte, foarte mari. Cauzele sunt multiple. Cred că aproximativ 8.000 până la 9.000 de societăți comerciale românești vor avea dificultăți mari în această perioadă, sfârșitul trimestrului unu – începutul trimestrului doi, vor intra în incapacitate de plată pentru că nu-și vor putea plăti facturile la energie și vor exista pierderi și de comenzi. Noi suntem specializați pe industria auto, ori industria auto în țările occidentale, dezvoltate, din vestul Europei, nu a avut o creștere importantă deci am pierdut comenzi. Asta se vede în faptul că, pe parcursul anului 2022, industria a avut un ritm de creștere foarte mic, chiar a stagnat. Cred că va continua și în 2023, deci ne vom aștepta la închiderea unui număr de societăți și la creșterea șomajului. Nu foarte mult, dar va crește.”, arată economistul.

Cum arată șituația privind ratele

Profesorul Mirecea Coșea mai subliniază că anul viitor vor începe să apară și primele efecte ale ROBOR-ului atât de mare.

„Nu ne vom apropia încă de situația de faliment personal, adică oamenii să-și piardă proprietățile pentru că nu pot plăti ratele, dar numărul celor care se vor afla într-o situație dificilă și nu vor mai putea plăti va crește.”, transmite sursa citată.

În ceea ce privește prețul carburanților, economistul a mai precizat că este foarte probabil ca acesta să crească din nou anul următor. „Prețurile s-ar putea să crească pentru că ultimile sancțiuni pe care Europa le-a impus Rusiei la importul de petrol vor începe să aibă efect și în România.”

Totuși, specialistul susține că cel mai îngrijorător lucru pentru anul 2023 este legat de piața forței de muncă. „Nu am reușit încă să facem nimic pe parcursul acestui an pentru a stabiliza forța de muncă în România și au apărut dificultăți mari cu acoperirea nevoii de forță de muncă. 2023 va fi un an în care anumite ramuri de activitate, în principal HoReCa și construcțiile vor simți nevoia de forță de muncă. Importul de forță de muncă va trebui să crească, ori lucrurile acestea nu sunt reglementate din punct de vedere juridic, deci ne putem aștepta la deficiențe pe aceste ramuri.”, adaugă Coșea.

Criză de lichiditate la nivelul populației

Sursa citată menționează că, în 2023, spre sfârșitul trimestrului unu/ începutul trimestrului doi, ar putea apărea o criză de lichiditate la nivelul populației. „Asta înseamnă lipsă de bani. Oamenii și-au cam cheltuit rezelvele din timpul pandemiei, au cheltuit, conform comportamentului nostru românesc, destul de mult pentru concedii, cadouri de sărbători etc. Prețurile au continuat să crească, veniturile salariale și de pensii n-au crescut încă și vor crește sub nivelul inflației în 2023. Deci va fi o lipsă de lichiditate care va duce la scăderea consumului.”

Nu vom scăpa de inflație în 2023

„Inflația va rămâne și în 2023 la două cifre, după părerea mea. Probabil creșterea va fi foarte slabă, pe anumite perioade am putea să vedem o scădere, dar va rămâne în continuare la nivelul de două cifre ceea ce înseamnă un atac la puterea de cumpărare a populației. Râmâne de văzut ce se întâmplă cu războiul din Ucraina pentru că efectele lui vor fi resimțite imediat și în România. Suprapuse peste pierderile pe care le avem din cauza faptului că n-am putut să accesăm zona Schengen, va face ca bugetul României să fie din nou în dificultate și în 2023. Mă aștept ca, pe parcursul anului, actualul buget care s-a votat în Parlament să treacă prin două sau mai multe operațiuni de rectificare pentru că va fi nevoie de redistribuirea de bani acolo unde ministerele nu fac față. Rămâne de văzut dacă 2023 va fi un an în care actuala guvernare va asigura stabilitatea politică din România. Această stabilitate politică este absolut necesară pentru a putea să avansăm pe calea PNRR-ului. În concluzie cred că 2023 este un an de criză pe care românii îl vor resimți mai dur decât 2022.”, a mai declarat profesorul Mircea Coșea.

Contactat de „Adevărul”, Adrian Codîrlaşu, vicepreşedintele asociaţiei de analişti financiari CFA România, a transmis, la rândul său, că inflația va râmâne anul viitor la două cifre.

„Din persepectiva PIB-ului vom avea o degenerare chiar semnificativă. Ultimul sondaj al CFA România arată undeva la 1,5 creștere economică. Dacă ne uităm la ce spun și celelalte instituții internaționale, majoritatea dau undeva între 1 și 2 creștere economică în anul viitor. Deci o degenerare semnificativă în condițiile în care probabil va fi recesiune în unele țări dezvoltate din Uninunea Europeană. Inflația, ultimele cifere au fost peste așteptări, ceea ce arată că va fi destul de greu de dat jos. Va începe să scadă anul viitor, dar probabil o să fim tot cu două cifre.”, a informat specialistul.

În ceea ce privește măsurile de protecție socială anunțate de autorități, sursa citată a transmis că, în fiecare an, Guvernul a majorat pensiile cumva cu inflația anticipată pentru acel an și, de asemena, și salariile din sectorul bugetar s-au majorat an de an.

„Salariul pe total economie a crescut și el cu aproape 14% versus inflație de aproape 17%. Deci a pierdut putere de cumpărare și probabil va rămâne în urma inflației.”, a adăugat analistul.