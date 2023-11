Președintele Concordia cere Guvernului garanții că nu vor mai crește taxele anul viitor

Guvernul trebuie să îşi asume că nu vom mai avea creşteri de taxe în 2024 şi solicităm claritate în privinţa costurilor noii legi a pensiilor, a transmis, vineri, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu.

„Cerem Guvernului să îşi asume fără echivoc că nu vom mai avea creşteri de taxe în 2024 şi solicităm claritate în privinţa costurilor noii legi a pensiilor. Înţelegem că România şi-a asumat prin PNRR o reformă, dar ceea ce am auzit, astăzi, vehiculat în spaţiul public ne face să fim extrem de îngrijoraţi. Nu înţelegem cum în interiorul Guvernului o voce spune că vor fi necesare taxe suplimentare şi alta că nu. Este datoria noastră să atragem atenţia că economia încetineşte şi trebuie să fie exclusă orice nouă creştere a fiscalităţii. Companiile nu pot face faţă la o rundă nouă de creşteri de taxe când nici nu au văzut încă efectele celei recente”, a subliniat Şucu, într-un comunicat transmis Agerpres.

Acesta susţine, totodată, că proiectul de lege privind pensiile care a ajuns la Consiliul Economic şi Social nu conţinea niciun fel de analiză sau estimare a impactului.

„Proiectul (....) vorbea despre un nou cadru legislativ pentru a corecta inechităţile şi pentru a asigura sustenabilitatea şi predictibilitatea sistemului şi pentru a respecta principiul contributiv în raport cu beneficiarii drepturilor la pensie. Cu câteva minute înainte de şedinţa în care trebuia să ne spunem opinia pe acest proiect ne-a fost transmis un aviz al Ministerului Finanţelor, dar unul trunchiat din care lipseau tocmai cifrele relevante pe care le-am văzut ulterior în presă. Doar aşa am aflat că acest proiect costă minim 33 de miliarde în plus, că taxele vor trebui să crească cu 2% din PIB, că deficitul care trebuia adus sub control cu recentul pachet fiscal va creşte şi nu o să scadă şi că este posibil să ajungem în situaţia suspendării fondurilor europene. Un astfel de scenariu este inacceptabil”, a punctat Dan Şucu.

Confederaţia Patronală Concordia este partener social reprezentativ la nivel naţional şi aduce împreună firme cu peste 330.000 de angajaţi din 15 industrii esenţiale pentru economie.