Pensionarii ar putea primi o majorare a veniturilor în 2027, după doi ani în care indexarea generală a pensiilor a fost suspendată. Aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege ar indica o creștere orientativă de aproximativ 7,5%, însă procentul final nu a fost încă stabilit., iar Guvernul spune că decizia va depinde de situația bugetară. Chiar dacă majorarea va fi acordată, întrebarea este cât din banii în plus se va transforma într-un câștig real, după scumpirile din economie.

Indexarea pensiei de la 1 ianuarie este încă nesigură Foto: Shutterstock

Potrivit formulei prevăzute de Legea nr. 360/2023, valoarea punctului de referință (VPR) se majorează în luna ianuarie în funcție de rata medie anuală a inflației și de evoluția reală a câștigului salarial mediu brut, conform indicatorilor definitivi publicați de Institutul Național de Statistică.

În România, inflația în 2025 a fost de 7,3% în medie pe întregul an, potrivit INS. În calculele orientative publicate până acum, aplicarea formulei ar putea duce la o indexare de aproximativ 7,5%. Valoarea punctului de referință ar crește de la 81 de lei la circa 87 de lei. Acesta este însă un scenariu de calcul, nu o majorare confirmată oficial.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pe 25 octombrie că își dorește indexarea pensiilor la începutul anului viitor, dar a subliniat că aceasta trebuie să fie prudentă și sustenabilă. Procentul va fi decis după analizarea datelor bugetare. La rândul său, premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat că pensiile vor fi indexate în 2027 în limitele traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

Câți bani ar primi pensionarii în plus

Dacă indexarea ar fi de 7,5%, efectul asupra pensiei lunare ar arăta astfel:

La o pensie de 1.500 de lei, majorarea ar fi de 112,50 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 1.612,50 lei.

Pentru o pensie de 2.000 de lei, creșterea ar fi de 150 de lei, până la 2.150 de lei pe lună.

Un pensionar care primește în prezent 2.500 de lei ar încasa în plus 187,50 lei, iar pensia ar ajunge la 2.687,50 lei.

În cazul unei pensii de 2.785 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 209 lei, până la aproape 2.994 de lei.

La o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 225 de lei, iar venitul lunar ar ajunge la 3.225 de lei.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, indexarea ar însemna 300 de lei în plus în fiecare lună, până la 4.300 de lei.

Calculele sunt orientative și presupun aplicarea integrală a unui procent de 7,5% asupra pensiei actuale. Sumele efective pot diferi în funcție de regulile aplicabile fiecărei categorii de pensie și de decizia finală privind indexarea.

Cât din majorare ar putea fi înghițit de inflație

Inflația reduce puterea de cumpărare a banilor: dacă prețurile cresc, aceeași sumă permite cumpărarea unei cantități mai mici de produse și servicii.

În septembrie 2026, rata anuală a inflației din România a ajuns la 6,61%, potrivit datelor INS. În același timp, rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni, comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9,2%. Diferența dintre cei doi indicatori contează: primul compară prețurile din septembrie cu cele din septembrie anul trecut, în timp ce al doilea măsoară evoluția medie pe perioade de câte 12 luni.

Pentru a vedea efectul asupra unei eventuale indexări de 7,5%, putem folosi un scenariu simplificat. Dacă prețurile ar crește cu 6,6% în aceeași perioadă în care pensia ar fi majorată cu 7,5%, câștigul real ar fi de aproximativ 0,8%, nu de 7,5%.

Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027

Cu alte cuvinte, la o pensie inițială de 2.000 de lei, majorarea nominală ar fi de 150 de lei, dar avantajul în termeni de putere de cumpărare ar echivala cu aproximativ 17 lei, raportat la nivelul inițial al pensiei. Este un exemplu matematic, nu o prognoză privind inflația din 2027.

Dacă prețurile ar crește cu 9,2% în aceeași perioadă, o indexare de 7,5% nu ar acoperi integral scumpirile, iar puterea de cumpărare ar scădea cu aproximativ 1,6%. Nici acest procent nu trebuie interpretat ca o prognoză pentru anul viitor: rata medie de 9,2% raportată de INS descrie evoluția unei perioade deja încheiate.

Prin urmare, pentru a stabili cât le va rămâne efectiv pensionarilor din majorare, comparația relevantă va fi între procentul de indexare aplicat de la 1 ianuarie 2027 și creșterea prețurilor din perioada în care pensia majorată va fi încasată.

Alimentele, serviciile și facturile contează mai mult pentru bugetele mici

Rata generală a inflației nu surprinde în totalitate situația fiecărei gospodării. Pentru un pensionar care cheltuiește o mare parte din venit pe alimente, medicamente, utilități și transport, evoluția acestor categorii de prețuri poate conta mai mult decât media calculată pentru întreaga economie.

În septembrie 2026, serviciile s-au scumpit cu 11,12% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce mărfurile nealimentare au avut o creștere de 7,06%, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3%, potrivit INS.

Aceste diferențe arată de ce doi pensionari care primesc aceeași indexare pot resimți diferit efectul ei. O persoană care cheltuiește mai mult pe servicii și alte categorii cu scumpiri rapide poate constata că majorarea acoperă o parte mai mică din cheltuielile suplimentare. Pentru o evaluare exactă ar fi necesară o analiză a ponderii fiecărei categorii în bugetele pensionarilor.

Doi ani fără indexare au lăsat o pierdere de recuperat

Pensiile nu au beneficiat de indexarea generală prevăzută inițial pentru 2025 și 2026, iar valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei. Suspendarea indexărilor a însemnat că pensiile nu au ținut pasul cu evoluția prețurilor prin acest mecanism.

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O eventuală indexare în 2027 ar majora veniturile nominale, dar nu ar însemna automat recuperarea integrală a puterii de cumpărare pierdute în anii anteriori. Pentru a măsura această diferență, trebuie comparată evoluția pensiei cu evoluția cumulată a prețurilor în aceeași perioadă.

De asemenea, pierderea de putere de cumpărare nu reprezintă automat o sumă pe care statul ar urma să o plătească retroactiv. Indexarea viitoare și compensarea unor pierderi trecute sunt două lucruri diferite.

Decizia finală depinde de bugetul pe 2027

Pentru moment, indexarea pensiilor de la începutul anului viitor rămâne o intenție anunțată de autorități, iar procentul exact nu a fost confirmat. Ministerul Finanțelor a indicat că decizia va fi luată după analizarea datelor bugetare, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte și obiectivele de reducere a deficitului.

Pentru pensionari, miza nu va fi doar procentul anunțat, ci și felul în care acesta se va raporta la prețurile din 2027. O majorare de 7,5%, de exemplu, ar însemna mai mulți lei în fiecare lună, însă câștigul real va putea fi calculat abia prin compararea indexării efective cu inflația din perioada relevantă.