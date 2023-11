Nike dă în judecată Skechers și New Balance. Companiile de încălțăminte ar fi încălcat brevetele

Cea mai mare companie de încălțăminte din lume, Nike, a intentat luni procese federale împotriva concurenților New Balance și Skechers, susținând că aceștia au încălcat brevetele care acoperă tehnologia Nike de producere a fețelor pentru adidași.

Acuzațiile susțineau că o serie de pantofi de alergare, de fotbal și de baschet de la Skechers și New Balance exploatează în mod necorespunzător tehnologia "Flyknit" a Nike, protejată prin drepturi de autor.

Pentru că a încălcat brevetele Flyknit, Nike a intentat deja procese împotriva Adidas, Puma și Lululemon. În timp ce bătălia juridică dintre Nike și Lululemon este încă în curs, procesele împotriva Adidas și Puma au fost încheiate.

New Balance a emis o declarație în care afirmă că „respectă pe deplin drepturile de proprietate intelectuală ale concurenților, dar Nike nu deține dreptul exclusiv de a proiecta și produce încălțăminte prin metode tradiționale de fabricație care au fost folosite în industrie de zeci de ani”.

Solicitările de comentarii cu privire la cazurile depuse luni nu au primit un răspuns imediat din partea reprezentanților Skechers sau Nike.

Tehnologia Flyknit, potrivit site-ului Nike, „utilizează fibre de înaltă rezistență pentru a crea fețe ușoare cu zone specifice de susținere, întindere și respirabilitate”. Nike are sediul în Beaverton, Oregon. Potrivit afirmațiilor, poate produce fețe de înaltă performanță cu mai puține deșeuri și materiale datorită unor tehnologii unice.

Nike a depus o plângere la tribunalul federal din Massachusetts, susținând că pantofii FuelCell, Fresh Foam și alte mărci ale New Balance încalcă drepturile de brevet ale Nike. New Balance are sediul în Boston. Nike a intentat un proces în Los Angeles împotriva Skechers, o companie situată în Manhattan Beach, California, susținând că mărcile de pantofi Ultra Flex și Glide Step ale acestei companii îi încalcă brevetele.

Nike a solicitat o interdicție prin care să interzică New Balance și Skechers să mai încalce vreodată brevetele sale, precum și o sumă de bani nedeclarată cu titlu de despăgubiri.