IMM-urile românești amână echiparea cu un sistem informatic integrat

Antreprenorii din România mai degrabă amână echiparea afacerii lor cu un soft decât să investească timp în analiza ofertelor disponibile și să o aleagă pe cea mai potrivită lor.

În contextul modificărilor de legislație din ultimii doi ani, referitoare la SAF-T și e-Factura, mulți decid mânați de obligativitățile de legislație să își ia un sistem informatic, dar nu alocă timpul analizei ca să aleagă ideal. E o diferență mare între a echipa afacerea cu un simplu soft de facturare de exemplu și a o echipa cu un sistem informatic integrat care să preia cât mai multe gesturi repetitive din fluxurile de lucru din organizația pe care o conduc. Finalmente, tot acolo ajung: se echipează cu softul potrivit lor, dar între timp au pierdut vremea și, poate, oportunități.

România continuă să fie printre cele mai slab digitalizate țări, inclusiv în ceea ce privește mediul privat, de pe continentul european. Conform unui raport privind digitalizarea firmelor în Uniunea Europeană în 2023, lansat recent de Eurostat, aproximativ 27% dintre IMM-urile din România au atins un nivel de bază al digitalizării, iar 73% au înregistrat un scor între 0 și 3 al digitalizării, adică nivelul “foarte slab”, și aproape 19% nivelul “slab”. Doar 8% au un nivel ridicat de digitalizare, respectiv 1,5% un nivel “foarte ridicat” de digitalizare. Astfel, România se află pe ultimul loc la capitolul digitalizare printre țările din Uniunea Europeană, sub nivelul Bulgariei, unde 28% dintre IMM-uri au un nivel de bază privind digitalizarea. Prin comparație, în țări ca Finlanda sau Suedia peste 80% dintre firmele mici și mijlocii au un nivel de bază de digitalizare.

“Deși România are un potențial excelent în domeniul IT, afacerile locale fac pași mici către o echipare corectă, care să îi ducă pe poziții favorabile față de competitori. Ne uităm încă la cost și nu am înțeles deocamdată că echiparea tehnologică este o investiție care te scutește de timp, de bani, adică de resurse aruncate pe geam. Mai mult, nici instituțiile statului nu creează un mediu avantajos digitalizării în masă, pentru că ele însele sunt digitalizate pe hârtie și nu pe bune. Mai exact, statul ne obligă la raportări lunare, invocând automatizarea acestui proces, însă nu ne oferă și infrastructura capabilă să gestioneze o relație automatizată corect cu mediul privat. În contextul acesta, majoritatea antreprenorilor amână implementarea unui sistem tehnologic, făcându-și un imens dezavantaj, având în vedere beneficiile aduse de digitalizarea cu un soft potrivit”, explică Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Ce pot obține IMM-urile din România prin digitalizarea cu un soft de tip ERP

1. Automatizarea sarcinilor repetitive și redundante

Cu siguranță, toți antreprenorii ar vrea să ia anumite greutăți de pe umerii angajaților lor. Și acest lucru este la îndemână cu un ERP care asigură automatizări, procese de lucru fluidizate, rapoarte, stocuri și cifre în timp real, la un click distanță, de pe orice device.

În plus, e bine ca antreprenorii să știe că pot opta pentru varianta unui ERP modularizat, care să le permită implementarea în ritmul lor, în funcție de disponibilitatea resurselor lor.

2. Siguranța și centralizarea datelor

Deciziile bune de business se iau cu cifrele în față. Ele sunt prietenii antreprenorului, în niciun caz inamicul. Un întreprinzător nu trebuie să fie copleșit de marea de date ale business-ului lui, iar dacă se echipează cu un soft potrivit, pe măsura afacerii sale, nici nu va fi cazul.

Însă, în lipsa unor date centralizate în timp real și ușor de urmărit nu se pot lua decizii informate. Totul va fi făcut pe repede înainte, din intuiție sau inerție și este greu de reparat o astfel de greșeală. Un soft modern ține toate datele firmei în siguranță și protejate de potențiale atacuri cibernetice.

3. Resurse gestionate corect și eficient

Adevărul este că, atunci când antreprenorii încearcă să facă ceva de unii singuri și spune “lasă că merge și așa”, șansele de a irosi resurse sunt foarte mari. Spre exemplu, erori umane, care sunt normale și inevitabile la un moment dat, și bani alocați haotic pentru că, fără un sistem integrat care să indice unde sunt problemele grave în firmă, e ușor pentru antreprenori să înoate împotriva curentului.

4. Scalabilitate și dezvoltare

Pe măsură ce business-ul crește, cresc și nevoile pe care antreprenorul le are de la un soft. De aceea, este esențial ca ERP-ul să fie măsura business-ului. Adică să poată fi customizat ținând cont de particularitățile business-ului său. Un ERP e un partener de business. Este o investiție care oferă avantaj competitiv, care îl ajută pe antreprenor să fie cu un pas înaintea concurenței și îi conturează viziunea de ansamblu de care are nevoie pentru a anticipa tendințele pieței.

“Credem că lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat și ritmul de digitalizare în mediul de afaceri românesc va accelera considerabil. Tot mai mulți antreprenori înțeleg că, fără un software dedicat, nu se pot descurca eficient și pierd teren în fața competiției și pierd clienți și oportunități de business. Folosirea Excelului este o soluție depășită, care nu te ajută nici să ții pasul, dar nici să te aliniezi la cerințele legislative. Nici folosirea unui software nepotrivit, prea mic și care nu satisface pe deplin nevoile afacerii, nu este o idee bună, deoarece procesele de facturare, contabilitate, producție sau gestionarea clienților trebuie să fie integrate și automatizate pentru a asigura succesul pe termen lung”, conchide Roxana Epure,.