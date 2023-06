Grindeanu: Toți banii din POIM, inclusiv cei 10% ceruți suplimentar, au fost accesați

Ministerul Transporturilor a terminat sumele din fonduri europene care îi erau destinate prin POIM, inclusiv cei 10% solicitați suplimentar a declarat marți ministrul Sorin Grindeanu.

"Toate sumele pe POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare - n. red.), aşa cum ştiţi, au fost accesate. Deja am terminat sumele din fonduri europene destinate Ministerului Transporturilor. Am cerut o suplimentare de 10%, adică aproximativ jumătate de miliard. Şi pe aceea aproape am accesat-o total. O să avem discuţii, aşa cum a spus primul ministru, cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât, din sumele care la alte ministere sau agenţii sau axe nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an, în loc să le trimitem înapoi către Bruxelles, mai bine le dăm la transporturi, pentru că noi suntem în stare", a spus ministrul, după întâlnirea de lucru cu premierul Marcel Ciolacu.

Grindeanu a precizat că el şi premierul au ţinut să aibă, înainte de şedinţa cu conducerea ministerului, o discuţie cu reprezentanţii celui mai important constructor român - Grupul UMB - deţinut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

"Nu că e cel mai important constructor român, cred că în acest moment nu există companie în Europa care să aibă în jur de 450 kilometri de autostradă sau drum expres în lucru, ceea ce îl face probabil unul dintre cei mai importanţi din Europa. M-aş bucura şi eu şi primul ministru să avem mai mulţi constructori de acest tip, iar întâlnirea a avut ca scop un anumit schimb de informaţii pe problemele pe care le au constructorii şi cum putem să îmbunătăţim tot acest flux, astfel încât să meargă mult mai repede tot ce ţine de investiţii", a subliniat ministrul Transporturilor.

În vara anului trecut, Sorin Grindeanu spunea că Ministerul Transporturilor va cheltui toţi bani europeni din Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 cu 6-7 luni mai devreme decât sfârşitul anului 2023.

,,Să ştiţi că este pentru prima dată când, undeva la jumătate a anului viitor, Ministerul Transporturilor, cel pe care îl păstoresc, va termina toţi banii europeni, cu 6-7 luni înainte de termen. Vorbim de POIM, exerciţiul bugetar 2014- 2020, care are acea regulă de N + 3, deci cheltuiţi până la sfârşitul anului 2023. Este pentru prima dată când aceşti bani nu doar că vor fi cheltuiţi toţi, ci se vor termina mai repede decât sfârşitul anului viitor", a precizat Grindeanu