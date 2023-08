Grindeanu cere o mobilizare mai bună pe șantierele feroviare de la granița de Vest a Coridorului Rin-Dunăre

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marți, că pe șantierele feroviare de la granița de Vest a Coridorului Rin-Dunăre este nevoie de o mobilizare exemplară până la finalul acestui an.

„Am verificat astăzi stadiul lucrărilor pe cele trei șantiere feroviare de pe Tronsonul 2 Frontieră- Curtici- Simeria. Tronsonul include Tunelul feroviar Bata, care în acest moment are suprastructura aproape finalizată. Este probabil cea mai dificilă etapă de execuție.”, arată oficialul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, tunelul, în lungime totală de 603 m, este săpat la 27 de metri sub munte, pe o variantă nouă de traseu, între Bârzava și Ilteu.

„Am solicitat constructorilor să accelereze ritmul de execuție până la finalul acestui an pe toate cele trei subtronsoane cuprinse între Km 614 și Gurasada, deoarece vreau ca la finalul acestui an vreau să redeschidem circulația feroviară pe cel puțin 50% din acest tronson, iar în prima jumătate a anului 2024, trenurile să circule deja cu 160 km/h pe întreaga distanță de 100 de km. Voi continua verificările pe aceste trei subtronsoane pentru a mă asigura că termenele stabilite astăzi vor fi respectate!”, a mai asigurat Sorin Grindeanu.

Tunelul săpat în munte în zona localităţii arădene Bata are o lungime de 649 metri, iar prin acesta va trece o cale ferată de mare viteză. Muntele a fost străpuns la începutul acestui an, dar se continuă lucrările de amenajare a tunelului, urmate de instalarea şinelor, electrificare şi realizarea instalaţiei de semnalizare.

Tunelul este construit în cadrul proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada, Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”.

Sorin Grindeanu a mai declarat marţi, că lucrările la calea ferată care mai sunt de executat între Curtici şi Simeria ar putea să fie finalizate până în august 2024, de când ar urma să se circule pe o infrastructură nouă, dar şi cu trenuri noi.