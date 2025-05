Economist: „Și cu taxe vamale de 25%, prețurile vor fi mai mici în SUA decât în România”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă asupra taxelor foarte mari din România/Europa comparativ cu cele din SUA, arătând că și după o creștere cu 25% a taxelor vamale, prețurile în SUA vor fi mult mai mici. De ce costă un Chanel No. 5 cu 80% mai puțin în SUA?

Economistul Radu Georgescu explică, din nou, pe Facebook, despre războiul tarifelor demarat de administrația Trump.

După ce a explicat că aceeași mașină este mai scumpă în România decât în USA - o Honda CR-V în România este 45.000 euro, iar în USA este 32.000 de dolari - și că în România benzina este mai scumpă cu 90% față de USA - un litru de benzină costă în România 7,24 lei, iar în USA 3,82 lei - economistul Radu Georgescu revine cu precizări.

Cum este posibilă diferența aceasta foarte mare de preț?

„USA are cea mai mica formă de taxare a comerțului și a consumului de pe planeta Pământ. USA nu are TVA. USA nu are accize. USA avea cele mai mici taxe vamale. Din acest motiv toate prețurile din USA sunt mai mici. Chiar și comparat cu România”, explică economistul.

Pe scurt, produsele americane care vin în Europa/România au o taxare mult mai mare decât produsele europene care ajung în USA.

„Acum americanii spun OK. Vom pune taxe vamale pe produsele voastre astfel încât nivelul de taxare din USA să ajungă la același nivel de taxare că la voi”, artă Georgescu.

După părerea lui „orice CEO și CFO de companie de pe planeta Pământ” ar face acest lucru.

„Prețurile în USA tot vor fi mult mai mici decât în România”

Economistul a fost criticat într-un comentariu: „mi-a spus că nu am dreptate. Că prețurile vor crește pentru americani”.

În replică, Georgescu spune: „Bobiță, nu avea tu grijă de americani. Și dacă pun Taxe Vamale de 25%, prețurile în USA tot vor fi mult mai mici decât în România. Plus, probabil nu știi Bobiță, salariul mediu în USA este de 4 ori mai mare decât în România”.

Economistul crede că ceea ce ar trebuie să ne preocupe pe noi, românii, este „de ce noi plătim TVA, accize și americanii nu plătesc? De ce nu avem și noi benzina 3,8 lei că americanii? De ce plătim 40% mai mult pe aceeași mașină? De ce nu avem și noi salariul mediu net de 4.200 $ că în USA?”

Georgescu nu înțelege această logică: „Noi suntem preocupați de ce fac americanii cu politica lor economică, dar nu încercam să înțelegem sistemul de taxare din România”.

De ce este în SUA cu 80% mai ieftin?

Economistul a venit cu o altă comparație: parfumul franțuzesc Chanel N°5, cel mai popular parfum de la Chanel, costă în România 2898 de lei, iar, în USA - 258 lei.

„Adică în USA este cu 80% discount față de România. Mergi pe https://www.walmart.com/ și tastezi Chanel No. 5 Eau de Parfum Spray, Perfume for Women, 3.4 oz / 100 ml. Am comparat 2 parfumuri originale, nu am luat parfumuri făcute pe vas în găleți.”

De ce sunt aceste diferențe de preturi?

„USA nu are TVA, accize, iar Taxele Vamale sunt mai mici decât în Europa. Pe scurt, USA are o taxare mult mai mică decât Europa. USA vrea să ducă nivelul de taxare din USA pentru produsele europene la același nivel de taxare pe care îl au produsele americane în Europa”, a concluzionat economistul.