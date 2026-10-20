Curs valutar BNR, 20 octombrie 2026. Euro a crescut, dolarul a scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 20 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor, până la 5,3285 lei, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,7516 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, iar forintul maghiar a înregistrat o depreciere față de ședința precedentă.

Euro a crescut, dolarul a scăzut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat marți, 20 octombrie, la 5,3285 lei, în creștere cu 0,0013 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3272 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7516 lei, după o scădere de 0,0004 lei față de cotația de luni, 19 octombrie, de 4,7520 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7627 lei, cu 0,0036 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7591 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3416 lei, față de 6,3336 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0080 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4608 lei, în scădere cu 0,0069 lei față de cotația de luni, de 1,4677 lei.

Extremele valutare pentru euro

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 20 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3285 lei — variație: +0,0013 lei

Dolar SUA (USD): 4,7516 lei — variație: -0,0004 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7627 lei — variație: +0,0036 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3416 lei — variație: +0,0080 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4608 lei — variație: -0,0069 lei

Cum au evoluat valutele față de vineri, 16 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de vineri, 16 octombrie, euro a scăzut de la 5,3368 lei la 5,3285 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0083 lei.

Dolarul american a crescut de la 4,7430 lei la 4,7516 lei, înregistrând un avans de 0,0086 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7558 lei la 5,7627 lei, înregistrând o apreciere de 0,0069 lei. Lira sterlină a urcat de la 6,3228 lei la 6,3416 lei, cu un avans de 0,0188 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a scăzut de la 1,4695 lei la 1,4608 lei, ceea ce reprezintă o depreciere de 0,0087 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.