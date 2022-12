Cu cine construim România?

Cu un deficit de peste 350.000 de oameni, sectorul construcțiilor din România, motorul economiei românești, cum era numit în decembrie 2020, merge la ralanti. Importante proiecte de infrastructură așteaptă la coadă. Și așteaptă, și așteaptă.

De la autostrăzi, la spitale, de la modernizări de infrastructură de aeroport, la construcții hidroedilitare, șantierele care asigurau în 2019 6,4% din PIB și au contribuit la creșterea economica de 4,1% cu 0,9 puncte procentuale, sunt părăsite. Inerția care a împins sectorul construcțiilor în 2021 a dispărut sub presiunea crizei de forță de muncă, inflației, războiului din Ucraina. Un amplu raport al companiei de consultanță IBC Focus a prognozat în octombrie 2020:

„Specialistii estimeaza ca in urmatorul an (n.a. 2021) atentia ar trebui sa fie indreptata spre domeniul infrastructurii. Chiar daca in momentul de fata ne confruntam cu adevarate probleme cauzate de lipsa acesteia, antreprenorii trag un semnal de alarma si solicita statului sa acorde linii de finantare pentru realizarea unor proiecte atat de necesare, care, momentan, ne plaseaza la coada clasamentului UE. Vorbim, in mod evident, despre lipsa autostrazilor si despre situatia proiectelor de infrastructura care raman de cele mai multe ori in stadii incipiente (proiectare, licitatie etc). Acestea nu doar ca ne afecteaza la nivel economic, insa ne aseaza si intr-o pozitie deloc avantajoasa atunci cand vine vorba de numarul de decese in trafic, cauzate in special de lipsa unei infrastructuri puternice”.

Companiile de construcții românești simt cel mai tare presiunea instabilității economice. “Nu doar muncitorii români dispar de pe piață. Ci și firmele românești de proiectare, consultanță, management de proiect. Am mai rămas o mână de companii românești și, cu fiecare an, suntem mai puțini. Pe marile proiecte de infrastructură mergem în licitații în parteneriate alături de companii mari, cu experiență internațională de zeci de ani, pentru că sunt din ce în ce mai dificile criteriile de calificare. Așa am câștigat, în ultimii ani, proiectarea unor lucrări cum ar fi spitalul Regional de Urgență din Cluj, un proiect de 145.000 de metri pătrați, unde lucrăm alături de 3TI Progetti Italia și ATI Project SRL sau proiecte de expertizare tehnică și proiectarea întregului ansamblu de suprafețe de mișcare, cât și PDA1 și PDA2 la aeroportul Internațional Henri Coandă ” spune Șerban Cezar, manager Aduro Impex, una din firmele de proiectare și consultanță 100% românești de pe piața construcțiilor de mari dimensiuni din România. Aduro Impex este o companie cu o traiectorie de poveste hollywoodiană. Intrată pe piață în 2009, oferind consultanță, proiectare, management de proiect, a reușit nu numai să rămână în business ci să crească precum Pipăruș Petru, urcând de la proiectarea de bazine de înot și depozite, la lucrări complexe de infrastructură aeroportuară, rutieră și militară.

“Ce facem noi bine? Știm piața, suntem buni, câștigăm proiecte. Suntem una din puținele firme românești care, folosindu-se de know how-ul local, de înțelegerea sectorului, de legăturile cu furnizorii, de așteptările clienților, de expertiza acumulată în cei 13 ani de existență, poate să construiască nu numai proiecte de mari dimeniuni. Ci și o reputație de onestitate și eficiență. Suntem buni și suntem buni români. “ spune Șerban Cezar, manager Aduro. Pe o piață extrem de competitivă unde firmele românești nu au rezistat, Aduro vrea să pornească o revoluție. Investind într-o școală de meserii prin care tinerii pe care îi instruim, să educe viitoarele generații de meseriași ai României. Construind un plan de adus acasă muncitorii români plecați să construiască în afara țării. “Cu cine construim România? Cu oameni care nu cred că totul este pierdut. Care cred că român înseamnă să fii rezilient, eficient, adaptat. Care nu au uitat că viața e o luptă și că trebuie să te bați pentru succes.Noi ne batem pentru România. În fiecare zi.”, spune Șerban Cezar.