Twitter, scădere semnificativă a veniturilor. Compania dă vina pe incertitudinile legate de acordul de preluare convenit cu Elon Musk

Potrivit sursei ctate, acţiunile Twitter au scăzut uşor în urma informaţiilor.

Twitter a declarat că veniturile au scăzut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se aştepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentând o creştere de 10,5% de la an la an. Această evoluţie a marcat cea mai mare ratare de venituri consemnată vreodată de Twitter, rezultatele fiind cu 11% sub estimări, potrivit firmei Refinitiv, informează News.ro.

Compania a atribuit parţial scăderii acest declin al veniturilor factorilor negativi din industria de publicitate, legate de mediul macroeconomic dificil, precum şi „incertitudinii legate de achiziţia în aşteptare a Twitter de către o companie afiliată a lui Elon Musk”.

Twitter şi alte companii de social media care depind în mare măsură de publicitate au simţit impactul dificultăţilor economice, deoarece temerile de inflaţie, preocupările legate de ratele dobânzilor, problemele continue ale lanţului de aprovizionare şi războiul din Ucraina i-au determinat pe unii agenţi de publicitate şi mărci să îşi ajusteze cheltuielile publicitare.

Joi, Snap a raportat rezultate dezamăgitoare pentru trimestrul al doilea şi a declarat că intenţionează să încetinească angajările din cauza încetinirii creşterii veniturilor, anunţ care a determinat un declin al acţiunilor sale cu 25%.

Având în vedere achiziţia în aşteptare de către Musk, Twitter a declarat că nu va oferi previziuni pentru trimestrul al treilea. De asemenea, compania nu a organizat o conferinţă telefonică cu analişti pentru a discuta rezultatele câştigurilor.

Costurile şi cheltuielile au crescut în trimestrul al doilea cu 31% de la an la an, până la 1,52 miliarde de dolari.

Compania a înregistrat o pierdere de 8 cenţi pe acţiune, raportând prima pierdere ajustată în doi ani şi a doua din istoria sa.

Conform Twitter, costurile legate de achiziţia Musk au fost de aproximativ 33 de milioane de dolari în T2. De asemenea, cheltuielile legate de concedieri au fost de aproximativ 19 milioane dolari în trimestrul analizat.

La începutul acestei luni, compania a concediat o treime din echipa sa de atragere de talente, potrivit publicaţiei The Wall Street Journal.

Twitter este blocată într-o luptă juridică cu Musk pentru achiziţia companiei propusă de acesta în valoare de 44 de miliarde de dolari.

CEO-ul Tesla a încercat să renunţe la înţelegere. Musk susţine că Twitter a subraportat numărul de conturi de spam şi al fraudelor şi nu a furnizat informaţii despre conturile false.

Twitter l-a dat în judecată pe Musk şi pe unii dintre asociaţii săi la începutul acestei luni, din cauza acuzaţiilor că miliardarul ”refuză să-şi onoreze obligaţiile faţă de Twitter şi acţionarii săi, el afirmând că înţelegerea pe care a semnat-o nu mai serveşte intereselor sale personale”.

Twitter a obţinut o victorie anticipată, marţi, când un cancelar al Curţii federale din Delaware a decis în favoarea unui proces accelerat, de cinci zile, care va începe în octombrie.